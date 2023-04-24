Reuters: США понимают, что у Южной Кореи есть свои расчеты относительно помощи Украине

Министр обороны США Ллойд Остин с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Сопом после совместной пресс-конференции в Министерстве обороны в Сеуле, Южная Корея, 31 января 2023 года.

Сотрудник администрации Соединенных Штатов рассказал агентству, что Вашингтон "приветствовал бы дополнительные шаги" Сеула по поддержке Киева

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Вашингтон приветствовал бы предоставление дополнительной помощи Киеву со стороны Сеула, однако власти США осознают, что руководство республики принимает решения по этому вопросу на основе своих расчетов. Об этом заявил агентству Reuters в пятницу сотрудник администрации США.

По словам чиновника, Соединенные Штаты "приветствовали бы дополнительные шаги" Сеула по поддержке Киева. "Но мы также понимаем, что все страны должны принимать решения на основе собственных расчетов", - добавил он.

Другой сотрудник вашингтонской администрации сообщил агентству, что американский лидер Джо Байден на предстоящей на следующей неделе в Вашингтоне встрече заверит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в готовности Вашингтона выполнять обязательства по обеспечению безопасности республики. "Мы очень ясно давали понять, что наша приверженность ядерному сдерживанию в интересах Южной Кореи непоколебима", - отметил другой сотрудник администрации США.

"Президент Байден предпримет значимые шаги с тем, чтобы подчеркнуть <...>, дать всем ясно понять, чтобы никто не сомневался, что мы привержены поддержке Южной Кореи даже в свете провокаций Северной Кореи, угроз со стороны России и <...> амбиций Китая относительно наращивания ядерного арсенала", - утверждал чиновник.

Президент Республики Корея в интервью Reuters, опубликованном в среду, не исключил, что Сеул может начать поставки оружия Киеву в том случае, если возникнет серьезная опасность для мирного населения или если будут грубо "нарушены законы войны". Как сообщило агентство Yonhap, официальный представитель МИД страны Лим Су Сок заявил, что слова президента в интервью были употреблены в контексте "гипотетических условий".

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия на Украину будут косвенно означать вовлеченность Южной Кореи в конфликт. При этом он добавил, что в интервью Юн Сок Ёля "нет ничего кардинально нового". В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил Сеулу задуматься над тем, какой будет реакция южнокорейского населения при появлении новейших образцов российского оружия в КНДР.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя заявления российской стороны, позднее заверил, что США серьезно относятся к своим обязательствам в качестве союзника Южной Кореи.

Официальный представитель Министерства национальной обороны Республики Корея 20 апреля заявил, что ведомство не получало указаний рассмотреть возможность поставок оружия на Украину.