Демарш Еревана сыграл на руку Баку

ЕП: для Азербайджана мирные переговоры с Арменией перестали быть приоритетом

Приглашение Ереваном европейских наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу стабилизировало сложившуюся в регионе ситуацию, пишет "Европейська правда". Однако этот шаг открыл Азербайджану "окно возможностей", чтобы добиться значительных уступок от Армении по карабахскому урегулированию.

На этой неделе произошло новое столкновение между армянскими и азербайджанскими военными. И снова – с летальными последствиями.

По сообщению минобороны Армении, "Одиннадцатого апреля около шестнадцати часов подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по военнослужащим вооруженных сил Армении, проводивших инженерные работы в направлении общины Тех". В ответ в Баку заявили, что именно армянские военные первыми обстреляли позиции азербайджанской армии на Лачинском направлении.

Регулярные боевые столкновения происходят на фоне фактической заморозки мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. А одновременно – на фоне резкого обострения отношений Еревана и Москвы.

Что сейчас происходит в южнокавказском регионе? В чем заключаются нынешние стратегии действий Армении, Азербайджана и РФ?

И как на этот конфликт может повлиять ход российско-украинского конфликта?

Попробуем разобраться.

Мирные переговоры не ко времени

Несмотря на то, что формально боевые действия второй войны за Карабах были остановлены в ноябре 2020 года, конфликт не остановился, а лишь перешел в фазу низкой интенсивности.

Регулярные столкновения, в том числе с использованием артиллерии, происходили все последующие годы.

Несмотря на это, не прекращались и мирные переговоры. При этом они проходили двумя параллельными треками, один из которых модерировался в Москве, а другой – в Брюсселе и Вашингтоне. В тоже время каждый из переговорных треков имел свои особенности, что оказывало влияние на его шансы на реализацию.

"Если армянский народ и армянское сегодняшнее руководство считают, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этого мирного договора, так называемый „вашингтонский”, насколько я понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом, то если Армения так считает – пожалуйста", – заявил в апреле прошлого года российский президент Владимир Путин.

Российское предложение предусматривало вынесение вопроса Карабаха в отдельное соглашение и сосредоточение на вопросе разграничения азербайджано-армянской границы. Такой сценарий был выгодным РФ, ведь он предусматривал замораживание присутствия российских "миротворцев" в Карабахе. Но еще больше он был выгоден Армении, ведь он не предусматривал окончательного признания Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана.

Однако такой подход категорически не устраивал Азербайджан, а соответственно, он не имел никаких шансов на успех. Вероятно, такие предложения были необходимы РФ, прежде всего для сохранения Армении в своей зоне влияния.

Вместо этого подход Запада предусматривал существенные уступки, однако, для обеих сторон. С одной стороны, Запад не ставит под сомнение принадлежность Карабаха, но одновременно ставит вопрос о гарантировании прав армянской общины, проживающей там.

При этом именно из-за необходимости уступок с обеих сторон у этого плана имелись определенные шансы на реализацию – и это откровенно раздражало Кремль. Однако уже с осени прошлого года тема мирных переговоров постепенно исчезает из повестки дня.

На смену им приходят новые обострения. В том числе – впервые непосредственно на армяно-азербайджанской границе, что дало основание Еревану обратиться на помощь к ОДКБ – созданному Россией аналогу НАТО. А потом ситуация обостряется вокруг Карабаха.

С двенадцатого декабря прошлого года азербайджанские активисты блокируют Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией и принадлежащий к зоне ответственности российских "миротворцев". А недавно минобороны Азербайджана объявило, что вооруженные силы страны взяли под контроль Лачинскую дорогу.

Тем самым в Баку сделали ставку на силовое решение проблемы, и пока действуют вполне успешно. Этот успех в значительной мере достигнут тем, что, несмотря на формальный союзнический статус Армении и РФ, интересы России и Азербайджана совпадают значительно чаще, хотя и далеко не всегда.

Не союзники, но и не враги

Каковы интересы сторон конфликта? Начнем с РФ. Поражение Армении в войне 2020 года не уменьшило зависимость Еревана от России. А особенно возросла зависимость от РФ и российских "миротворцев" самого Карабаха.

Если раньше власти самопровозглашенной страны, хотя и имели постоянные недоразумения с официальным Ереваном, однако ориентировались именно на Армению, то сейчас есть все основания говорить, что Степанакерт окончательно стал инструментом влияния РФ.

Сохранение нынешней ситуации – наиболее желанный сценарий для РФ, ведь присутствие российских миротворцев в Карабахе дает возможность влиять как на Армению, так и на Азербайджан.

А если это станет невозможным – в последние годы влияние РФ в Азербайджане критически снизилось, – то программой-минимум для Кремля будет сохранение контроля над Арменией. Тем более, что готовность ЕС предоставить Грузии кандидатский статус коренным образом меняет ситуацию в регионе. Европейская перспектива Грузии дает надежду и Армении – а это очень серьезная угроза для планов Москвы.

Зато для Азербайджана открылось настоящее "окно возможностей". Ослабление РФ в результате конфликта против Украины дает надежду добиться гораздо больших уступок от Армении. А соответственно, мирные переговоры сейчас явно не являются приоритетом для Баку.

Сейчас Азербайджан движется к первой промежуточной цели в своей карабахской стратегии. Речь идет об установке КПП на Лачинской дороге, что позволит осуществлять контроль за транзитом. Следующие пункты: окончательная демилитаризация сил самообороны Карабаха, а впоследствии – и вывод российских миротворцев.

Показательно, что интересы РФ и Азербайджана могут совпадать. В частности, нынешняя блокада Лачинского коридора не привела к гуманитарной катастрофе в Карабахе, о чем ранее заявляли в Армении.

Все необходимые продукты и медикаменты попадают в регион на машинах российских миротворцев – это только увеличивает их конечную цену, ведь туда включается и оплата услуг россиян. Такая полублокада отвечает интересам Баку – она мотивирует этнических армян покидать Карабах. Но одновременно она усиливает зависимость карабахских армян от РФ.

Другой пример совпадения интересов – Зангезурский коридор. Осенью прошлого года азербайджанская армия впервые начала обстрелы непосредственно территории Армении. И хотя такая агрессия должна подпадать под мандат ОДКБ, Еревану отказали в помощи, что привело к резкому охлаждению отношений между формальными союзниками.

Дошло до того, что Армения отказалась проводить на своей территории военные учения ОДКБ, а вместе – и от своей квоты заместителя генсека этой организации.

В Баку не скрывали своей цели – добиться от Еревана согласия на создание Зангезурского коридора, дороги с экстерриториальным статусом, которая будет проходить по территории Армении, соединяя Нахичеванскую автономную республику с основной частью Азербайджана.

Проект Зангезурского коридора предусматривает, что безопасностью транзита в нем будет заниматься российская ФСБ. А соответственно, для РФ это дает возможность получения дополнительного инструмента воздействия на Ереван, который сохранится даже в случае вывода "миротворцев" из Карабаха.

Впрочем, часто интересы Баку и Москвы расходятся.

Например, это проявилось при попытке РФ "раскрутить" оппонента армянского премьера Пашиняна. Как показали парламентские выборы 2021 года, ставка на предыдущую власть себя не оправдала – какими бы ни были претензии армян к действующей власти, предшественники воспринимаются ими как еще большее зло.

Армения перед сменой курса

Самое сложное положение – в Армении. Однако и его нельзя назвать безвыходным. Крах многолетней ставки на союзнические отношения с РФ уже стал очевидным. Отсюда и прошлогодний демарш армянского премьера Никола Пашиняна на саммите ОДКБ, и ожидание выхода Армении из этой организации. На фоне показательного бездействия РФ вакуум постепенно заполняет Запад.

После того как ОДКБ отказалась прислать наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу, Еревану удалось добиться создания наблюдательной миссии ЕС, решение о которой было принято уже в январе нынешнего года.

Привлечение международных наблюдателей стабилизировало ситуацию на армяно-азербайджанской границе (но не в Карабахе) и позволило снять с повестки дня вопрос Зангезурского коридора.

Но главное – в Армении впервые почувствовали, что гарантом их безопасности может стать вовсе не РФ. Показательно, что сразу после принятия решения об отправке европейской миссии, ОДКБ вдруг изменила решение и уже стала готова прислать своих наблюдателей.

"Россия отказала нам, сославшись на то, что граница между Арменией и Азербайджаном не демаркирована и наблюдатели не знают, где им работать. Но, как оказалось, для европейцев это проблемой не является – они открыли карты времен СССР и начали ориентироваться по тому, где проходила граница между Армянской и Азербайджанской советскими республиками. А как только приехали европейцы, то вдруг решили приехать и россияне. Хочется их спросить: ребята, а как вы теперь узнали, где проходит граница?" – эмоционально комментирует ситуацию армянский чиновник.

Так же Армения нашла замену и российскому вооружению. После того как РФ отказалась поставлять проплаченное Ереваном оружие, Армения нашла других продавцов, в частности, заключив соглашение о закупке артиллерии и систем ПВО в Индии.

Дополнительно отношения обостряет желание Армении ратифицировать Римский устав. И хотя этот шаг не имеет отношения к РФ (Ереван, таким образом, хочет найти механизм для привлечения к ответственности руководство Азербайджана), в Кремле восприняли этот шаг как максимально недружественный.

Пока позиции РФ в Армении еще достаточно мощные, чтобы не допустить своего вытеснения Соединенными Штатами и ЕС. Однако время явно играет не в пользу России.

Автор: Юрий Панченко