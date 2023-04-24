Крейсер-музей "Михаил Кутузов" находится в предаварийном состоянии и нуждается в ремонте

Последнее докование корабля проводилось в Севастополе в 2000 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Крейсер-музей "Михаил Кутузов" в Новороссийске находится в состоянии, близком к аварийному, и нуждается в срочном доковании и ремонте, сообщил ТАСС источник в одной из ветеранских организаций Военно-морского флота.

"Второе дно крейсера практически все залито бетоном, но это не спасает от поступления воды. Водоотливные насосы на "князе" работают постоянно. Поэтому налицо необходимость его скорейшего докования", - сказал он.

Ранее сообщалось, что превращенный в музей артиллерийский крейсер проекта 68-бис "Михаил Кутузов" (спущен на воду в 1952 году) планировалось перевести из Новороссийска в филиал парка "Патриот" в Севастополе. Однако, как отметил собеседник агентства, по техническим причинам он может не вынести подобную буксировку.

По его словам, единственное место, где можно провести ревизию технического состояния корпуса крейсера, - плавучий док ПД-190, находящийся в Новороссийске. Он в свое время строился для докования авианосцев. Однако его технические возможности для приема кораблей ограничены и из-за ветхости (построен в 1985 году) все время сокращаются. Предыдущее докование "Михаила Кутузова" проводилось в Севастополе в 2000 году.

По данным источника, для перемещения корабля в Севастополь прорабатывался вопрос об использовании понтонов, применявшихся при строительстве Крымского моста, но все равно перед этим корабль должен пройти доковый ремонт, который не проводился на крейсере более 20 лет.

Ранее в военном ведомстве сообщали, что крейсер-музей "Михаил Кутузов" отремонтируют в Новороссийске до конца 2020 года.

Легкий крейсер "Михаил Кутузов" проекта 68-бис длиной 210 м и водоизмещением в 16 тыс. тонн был спущен на воду в 1952 году. В составе Черноморского флота он выполнял задачи в Средиземном море и Атлантике, совершил 15 дальних походов. Рекордсмен по продолжительности службы среди кораблей проекта (48 лет).

Выведен из боевого состава в 1992 году, находился в Севастополе. В 2001 году был доставлен в Новороссийск, где с 2002 года работает как корабль-музей, филиал Центрального Военно-морского музея имени императора Петра Великого. Позднее с него убрали военный экипаж сокращенного состава, способный в случае необходимости бороться за живучесть. Такой экипаж, например, в настоящее время находится на крейсере-музее "Аврора" в Санкт-Петербурге.