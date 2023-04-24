SpaceX будет готова провести новый запуск корабля Starship через один-два месяца

Компания 20 апреля запустила ракету-носитель, однако спустя несколько минут после старта последовал взрыв

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX сможет осуществить новый запуск своего прототипа космического корабля Starship через один-два месяца. Об этом заявил в пятницу основатель и глава компании Илон Маск.

"Кажется, что мы будем готовы снова провести запуск [Starship] через один-два месяца", - написал он в Twitter, комментируя сообщение одного из пользователей соцсети о том, что на ремонт стартовой площадки может уйти до полугода.

SpaceX 20 апреля осуществила первый испытательный запуск ракеты-носителя с установленным на нее прототипом Starship. 120-метровая ракета, достигнув высоты 38 км, начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта, спустя еще полторы минуты последовал взрыв. Ведущие трансляции на сайте SpaceX отметили, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.