Войти
ИноСМИ

В Японии резко высказались о НАТО и припомнили Западу "беспредел"

492
0
0
Антиевропейская и антинатовская граффити во время всеобщих выборов на улице Белграда
Антиевропейская и антинатовская граффити во время всеобщих выборов на улице Белграда.
Источник изображения: © РИА Новости Александар Джорович

Asahi Shimbun: членство в НАТО — соучастие в ее военных преступлениях

В свете российской спецоперации на Украине многие видят в НАТО "спасительницу", пишет Asahi Shimbun. Однако при этом они забывают про беспредел, который альянс творил, к примеру, в Югославии. А организации, которая безнаказанно совершала военные преступления, нельзя доверять, уверен автор статьи.

Многие ли помнят, что в 1999 году силы НАТО бомбили Югославию? В результате этой военной акции, проведенной под руководством США без санкции Совета Безопасности ООН, "по ошибке" были уничтожены поезд с беженцами, больница и посольство Китая. Действия НАТО привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Авиаудары якобы были направлены на урегулирование конфликта в Косове и осуществлялись под предлогом защиты прав албанцев, которых президент Югославии Слободан Милошевич лишил автономии. Однако на самом деле Вашингтон выдвинул Белграду условия (например, разрешение на военную деятельность НАТО на своей территории), которые югославские сербы не могли принять в ходе мирных переговоров.

Впоследствии, после вывода сербских миротворческих сил из Косова, США признали независимость этого региона, передав власть "Освободительной армии Косова" (ОАК), дружественной им албанской вооруженной организации, и построили на этой территории военную базу.

С точки зрения сербов, которые считают Косово религиозной святыней, это означало попрание их суверенитета и насильственный захват духовной Мекки. Эти события были частью восточной экспансии НАТО, в ходе которой после окончания холодной войны западный блок обвел Россию вокруг пальца.

С тех пор прошло 24 года. В связи с путинской спецоперацией на Украине Лондон решил предоставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном, а премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил об отправке союзнику нелетального снаряжения на сумму 30 миллионов долларов за счет средств НАТО. Теперь стратегия альянса полностью поглотила Японию, а общественное мнение не замечает этого из-за реакции на "агрессию" России.

Но мы не должны забывать о военных преступлениях, совершенных силами НАТО в прошлом. В то время японское посольство в Югославии указывало на несоответствия, связанные с воздушными ударами альянса, и не покидало страну до конца, в то время как западные посольства бежали. Сербы выражали ему свою благодарность и не забывали об этом, но теперь их доверие к Токио подорвано.

Совет Европы также указал на тот факт, что ОАК занималась торговлей органами похищенных сербов, и я знаком с соответствующими свидетельскими показаниями. Прокуроры Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии пытались привлечь ее к ответственности за это военное преступление, но получили отпор со стороны США. Тогдашняя прокурор МТБЮ Карла дель Понте заявила: "Соединенные Штаты избежали разоблачения своих преступлений за то, что оказывали военную поддержку ОАК через силы НАТО. Но неправомерные действия судебных органов при рассмотрении этнических конфликтов — это повод для будущих войн".

Многие склонны рассматривать НАТО в качестве эффективного противника России, но членство в военном альянсе может быть воспринято как соучастие в совершенных им военных преступлениях и пересмотре истории. Стоит помнить о том, что намерение противостоять "агрессии" может разочаровать немало стран, поскольку оно сопряжено с опасностью самому превратиться в агрессора.

Автор: Юкихико Кимура (Yukihiko Kimura)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Югославия
Япония
Продукция
DD25
Компании
ОАК
ООН
Проекты
NATO
ОНД
Похожие новости
11.07.2022
США посеяли хаос в Европе. На очереди новая жертва
12.04.2021
Foreign Affairs (США): возвращение геополитики
04.01.2021
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
14.01.2015
Сценарий интервенции
10.11.2014
Пекин Москве – партнер, но не друг
20.02.2013
Через призму угроз России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:02
  • 48384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.04 13:44
  • 237
Космонавтика Илона Маска
  • 24.04 13:10
  • 1
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 24.04 02:40
  • 1
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 23.04 00:15
  • 13
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 22.04 22:49
  • 53
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.04 12:27
  • 0
Американские военные игры приведут Европу к банкротству
  • 22.04 05:24
  • 3
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 21.04 19:03
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота
  • 21.04 17:14
  • 0
Почему Варшава обвиняет Минск в жестокости, но не вспоминает о своём концлагере «Береза-Картузская»
  • 21.04 12:41
  • 0
Карта поляка — инструмент Варшавы для дестабилизации ситуации в Беларуси
  • 21.04 10:01
  • 1
Российский производитель майонеза займется выпуском дронов по полному циклу
  • 21.04 09:59
  • 3
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"