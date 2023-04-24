Asahi Shimbun: членство в НАТО — соучастие в ее военных преступлениях

В свете российской спецоперации на Украине многие видят в НАТО "спасительницу", пишет Asahi Shimbun. Однако при этом они забывают про беспредел, который альянс творил, к примеру, в Югославии. А организации, которая безнаказанно совершала военные преступления, нельзя доверять, уверен автор статьи.

Многие ли помнят, что в 1999 году силы НАТО бомбили Югославию? В результате этой военной акции, проведенной под руководством США без санкции Совета Безопасности ООН, "по ошибке" были уничтожены поезд с беженцами, больница и посольство Китая. Действия НАТО привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Авиаудары якобы были направлены на урегулирование конфликта в Косове и осуществлялись под предлогом защиты прав албанцев, которых президент Югославии Слободан Милошевич лишил автономии. Однако на самом деле Вашингтон выдвинул Белграду условия (например, разрешение на военную деятельность НАТО на своей территории), которые югославские сербы не могли принять в ходе мирных переговоров.

Впоследствии, после вывода сербских миротворческих сил из Косова, США признали независимость этого региона, передав власть "Освободительной армии Косова" (ОАК), дружественной им албанской вооруженной организации, и построили на этой территории военную базу.

С точки зрения сербов, которые считают Косово религиозной святыней, это означало попрание их суверенитета и насильственный захват духовной Мекки. Эти события были частью восточной экспансии НАТО, в ходе которой после окончания холодной войны западный блок обвел Россию вокруг пальца.

С тех пор прошло 24 года. В связи с путинской спецоперацией на Украине Лондон решил предоставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном, а премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил об отправке союзнику нелетального снаряжения на сумму 30 миллионов долларов за счет средств НАТО. Теперь стратегия альянса полностью поглотила Японию, а общественное мнение не замечает этого из-за реакции на "агрессию" России.

Но мы не должны забывать о военных преступлениях, совершенных силами НАТО в прошлом. В то время японское посольство в Югославии указывало на несоответствия, связанные с воздушными ударами альянса, и не покидало страну до конца, в то время как западные посольства бежали. Сербы выражали ему свою благодарность и не забывали об этом, но теперь их доверие к Токио подорвано.

Совет Европы также указал на тот факт, что ОАК занималась торговлей органами похищенных сербов, и я знаком с соответствующими свидетельскими показаниями. Прокуроры Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии пытались привлечь ее к ответственности за это военное преступление, но получили отпор со стороны США. Тогдашняя прокурор МТБЮ Карла дель Понте заявила: "Соединенные Штаты избежали разоблачения своих преступлений за то, что оказывали военную поддержку ОАК через силы НАТО. Но неправомерные действия судебных органов при рассмотрении этнических конфликтов — это повод для будущих войн".

Многие склонны рассматривать НАТО в качестве эффективного противника России, но членство в военном альянсе может быть воспринято как соучастие в совершенных им военных преступлениях и пересмотре истории. Стоит помнить о том, что намерение противостоять "агрессии" может разочаровать немало стран, поскольку оно сопряжено с опасностью самому превратиться в агрессора.

Автор: Юкихико Кимура (Yukihiko Kimura)