Латвия передаст Украине партию ПЗРК Stinger

Как отметила глава латвийского оборонного ведомства Инара Мурниеце, республика продолжает "амбициозную программу обучения украинских солдат"

ВИЛЬНЮС, 21 апреля. /ТАСС/. Латвия передаст Украине партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Об этом в пятницу написала на своей странице в Twitter глава латвийского оборонного ведомства Инара Мурниеце.

"Сегодня на встрече в формате "Рамштайн" я объявила, что Латвия приняла решение передать Украине свою последнюю партию ПЗРК Stinger. Мы также продолжаем амбициозную программу обучения украинских солдат в Латвии", - отметила Мурниеце.