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ТАСС

Латвия передаст Украине партию ПЗРК Stinger

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ПЗРК «Стингер»
ПЗРК «Стингер».
Источник изображения: globallookpress.com/ABACA/Keystone Press Agency

Как отметила глава латвийского оборонного ведомства Инара Мурниеце, республика продолжает "амбициозную программу обучения украинских солдат"

ВИЛЬНЮС, 21 апреля. /ТАСС/. Латвия передаст Украине партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Об этом в пятницу написала на своей странице в Twitter глава латвийского оборонного ведомства Инара Мурниеце.

"Сегодня на встрече в формате "Рамштайн" я объявила, что Латвия приняла решение передать Украине свою последнюю партию ПЗРК Stinger. Мы также продолжаем амбициозную программу обучения украинских солдат в Латвии", - отметила Мурниеце. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Украина
Продукция
Stinger
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