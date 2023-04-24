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ТАСС

Разработчик сообщил, что средства РЭБ ударного дрона "Валькирия" улучшили по итогам СВО

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Ударный дрон "Валькирия-35"
Ударный дрон "Валькирия-35".
Источник изображения: Георгий Султанов/ ТАСС

В "Ромион групп" сообщили, что добавлена случайная перестройка радиочастоты, а также автоматический возврат на место в случае потери сигнала

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российский ударный дрон "Валькирия-35" получил улучшенные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по итогам применения в спецоперации. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика беспилотника "Ромион групп" в ходе II специализированной выставки "Экипировка" на ВДНХ.

"От ребят, которые непосредственно его [дрон] используют в боевых действиях, были отзывы о том, что надо добавить, а что - убрать. В основном все, что улучшили - это защита РЭБ. Это основная проблема сейчас. Отправка и прием сигнала видео и управления идут на разных частотах. <...> Добавлена случайная перестройка радиочастоты, а также автоматический возврат на место в случае потери сигнала", - сказал он.

"Валькирия-35" - это дрон самолетного типа, который имеет функцию вертикального взлета и посадки. По данным разработчиков, он может нести в виде полезной нагрузки до двух 82-миллиметровых мин и камеру. При этом есть возможность изготовления модификация под 120-миллиметровые мины. Время полета коптера без нагрузки составляет 240 минут, радиус действия достигает 80 км, максимальная скорость - 140 км/ч.

Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении в зоне спецоперации беспилотников украинской разработки с похожим названием - "Валькирия". Украинский дрон весит около 4 кг и выполнен в форм-факторе "летающего крыла", дальность его полета составляет около 4 км. Он способен выполнять разведывательные задачи и корректировать огонь артиллерии. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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