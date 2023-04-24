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ТАСС

Захарова попросила Писториуса запомнить свои слова о приемлемости тактики ударов ВСУ по РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Как добавила официальный представитель МИД РФ, "Минобороны Германии так до сих пор и не узнало, кто совершил теракт" в отношении "Северных потоков"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила министра обороны ФРГ Бориса Писториуса запомнить свое выражение о приемлемости тактики ограниченных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России.

Как напомнила дипломат, Писториус назвал ограниченные удары ВСУ по российской территории приемлемой тактикой. "Все запомнили? "Ограниченные удары - приемлемая тактика". Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае я напомню", - написала дипломат в пятницу в своем Telegram-канале.

"Кстати, Минобороны Германии так до сих пор и не узнало, кто совершил теракт в отношении СП-1/2? Может, это тоже "приемлемая тактика ограниченных ударов" по уничтожению важного для ФРГ инфраструктурного проекта? Хотелось бы ясности", - добавила представитель российского дипведомства. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
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