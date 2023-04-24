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ТАСС

Пушилин: беспилотник "Ланцет" хорошо себя зарекомендовал при уничтожении техники ВСУ

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Беспилотный летательный аппарат "Ланцет"
Беспилотный летательный аппарат "Ланцет".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Паньшин

По словам врио главы ДНР, Вооруженные силы Украины используют ПВО разных видов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Отечественные беспилотники-камикадзе "Ланцет" очень хорошо показали себя при уничтожении техники ВС Украины, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

"Они [ВСУ] задействуют ПВО, оно у них есть, разных видов. Мы, со своей стороны, это уничтожаем. Очень хорошо себя "Ланцеты" зарекомендовали. Очень много вражеской техники было уничтожено, помимо артиллерии, "Ланцетами", - сказал Пушилин.

Минобороны РФ регулярно сообщает об успешном применении "Ланцетов" на СВО, в том числе по тяжело бронированной технике.

Беспилотник "Ланцет" производится компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников" Ростеха). Он оснащен несколькими типами систем наведения: координатной, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированной. Аппарат оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг. 

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