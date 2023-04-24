В России разработали реактивный FPV-дрон с возможностью управления нейросетями

В компании "Беспилотные аппараты" рассказали, что дальность полета составляет около 90 км

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Реактивный FPV-дрон К-5 с возможностью управления силами нейросети представлен на II выставке "Экипировка" на ВДНХ, передает корреспондент ТАСС.

"Этот БЛА самолетного типа с турбореактивной силовой установкой может нести полезную нагрузку 4 кг и управляется оператором с помощью видеосигнала с курсовой камеры. Дальность полета составляет около 90 км", - рассказал представитель компании-разработчика дрона "Беспилотные аппараты".

При этом в материалах производителя отмечается, что "управление возможно силами нейросети". Для ее обучения необходимы соответствующие референсы.

По данным разработчика, крейсерская скорость дрона составляет 150-200 км/ч, максимальная - до 400 км/ч. На развертывание пусковой установки требуется около 15 минут.