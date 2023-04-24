Технология невидимых для тепловизоров костюмов "Богомол-Z" может защитить и боевую технику

По данным компании-разработчика "Альфа-К", все комплектующие для изделия - отечественного производства, а тесты провели в полевых условиях

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Технология, применяемая при создании специального защитного костюма для военнослужащих "Богомол-Z", может применяться для защиты не только бойца, но и техники. Об этом ТАСС рассказал представитель компании-разработчика "Альфа-К" Виктор Константинопольский.

Технология заключается в нанесении на ткань металла, который отражает луч тепловизора. "На ткань наносится определенный металл, который имеет высокий инфракрасный диапазон. Данная технология уникальна, она также работает и по технике, которую можно замаскировать. Мы назвали свою разработку "Бомогол-Z", - сказал Константинопольский в пятницу на II выставке "Экипировка" на ВДНХ.

По его словам, все комплектующие для изделия - отечественного производства, а тесты проведены в полевых условиях.

Константинопольский также отметил, что на предприятии имеются разработки, которые могут полностью замаскировать военнослужащего. "На сто процентов в мире решения спрятать бойца нет, но у нас есть наши уникальные разработки, которые позволяют решать эти вопросы", - сообщил представитель компании-разработчика.