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ТАСС

Столтенберг заявил об уверенности в успехе готовящегося контрнаступления ВСУ

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Service/ Handout via REUTERS

Генсек НАТО напомнил, что альянс оказал Киеву дополнительную поддержку в поставках колоссального количества артиллерийских вооружений, средств ПВО, броневиков, танков

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден в успехе контрнаступления, которое Киев готовит в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

"Мы знаем, что Украина может добиваться успеха в военных операциях", - заявил он в пятницу в эфире немецкого телеканала Die Welt. "Мы оказали дополнительную поддержку в поставках колоссального количества артиллерийских вооружений, средств ПВО, броневиков, танков. И Германия была ведущей страной в этих усилиях", - сказал Столтенберг. "Так что я совершенно уверен, что если Украина придет к выводу, что настала благоприятная ситуация для начала контрнаступления, то она сможет добиться успеха", - утверждал генсек НАТО.

Ранее газета The Washington Post, ознакомившись с оценками американской разведки из документов с грифом "совершенно секретно", написала, что США видят "недостатки формирования сил и обеспечения" украинских военных и полагают, что контрнаступление ВС Украины (ВСУ) приведет только лишь к "скромным территориальным приобретениям".

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал ТАСС, что российские войска готовы к отражению возможной контратаки противника. По его словам, главная задача сил РФ - предотвратить атаку ВСУ, не дав им накопить достаточное количество сил и средств, в связи с чем российские военнослужащие наносят удары "по складам, по технике, по личному составу противника". 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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