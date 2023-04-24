Западная пресса перечислила недостающее для контрнаступления ВСУ вооружение

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Украина в настоящее время не располагает достаточным количеством вооружений и военной техники, необходимым для контрнаступления ВСУ. Такой вывод делает американское издание The New York Times, ссылаясь на появившиеся в открытом доступе якобы «секретные документы» американского министерства обороны.

Например, танки Abrams, даже если они прибудут к осени 2023 года на Украину, не успеют к началу контрнаступления. Американские военные считают, что для успешного контрнаступления Украина нуждается в 253 танках.

Но по состоянию на конец февраля 2023 года Украине обещали лишь 200 танков, из которых лишь 60 танков западного производства. Большая часть танков представляет собой советские машины, отремонтированные в Польше и других странах Восточной Европы.

Еще хуже ситуация с боеприпасами. Уже 1 марта 2023 года Украина располагала менее чем 10 тысячами американских 155-миллиметровых снарядов. Но такой запас снарядов закончится при интенсивном контрнаступлении за несколько дней. Компании, производящие боеприпасы в США и Европе, утверждают, что для удовлетворения потребностей Украины в снарядах потребуются многие годы работы.

Тем временем, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что танки Abrams, даже если они появятся на фронте, не смогут переломить ход боевых действий. По мнению генерала, появление танков американского производства окажет определенное влияние на ход боевых действий там, где они будут использоваться, но не изменит ситуацию в корне.

Таким образом, более всего Украине сейчас не хватает танков и артиллерийских снарядов. Но Запад покрыть ее потребности в этих видах военной техники и боеприпасов пока не в состоянии.