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ТАСС

Глушители "Борей" уменьшили, чтобы их можно было применять с подствольным гранатометом

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ДТКП на АК 5,45
ДТКП на АК 5,45, резьба М24х1,5 сталь, Борей (Россия).
Источник изображения: static.insales-cdn.com

По данным разработчика, в результате уменьшения диаметра эффективность изделия уменьшилась незначительно

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Конструкция российского дульного тормоза-компенсатора (глушителя) и пламегасителя "Борей" уменьшена по результатам применения в спецоперации, чтобы его можно было использовать с подствольным гранатометом. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель разработчика изделия компании "Борей" на II выставке "Экипировка" на ВДНХ.

"Это уже третья версия глушителя. Когда мы отправили [в зону СВО] первую версию, получили обратную связь и рекомендации. Например, сейчас мы уменьшили габариты, потому что ребятам хотелось бы использовать подствольный гранатомет вместе с "банкой" (дульный тормоз-компенсатор, ДТК - прим. ТАСС). В итоге мы уменьшили диаметр ДТК до 40 мм", - сообщил он.

По его данным, в результате уменьшения диаметра эффективность изделия уменьшилась незначительно.

ДТК совместим со большинством единиц автоматического и полуавтоматического боевого оружия. Он приглушает звук выстрела и полностью исключает вспышку, в результате чего во время ночной перестрелки боец не обнаруживает свою позицию. Заявленный ресурс изделия - около 5-10 тыс. выстрелов. 


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