Разработчик рассказал, что ружье "Степашка" способно подавлять обычные и FPV-дроны

Дальность действия ружья составляет до 1,5 км

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Противодронное ружье ПАРС-С "Степашка", недавно разработанное компанией "Локационная мастерская", способно подавлять как обычные, так и FPV-дроны. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель компании-разработчика изделия на II выставке "Экипировка" на ВДНХ.

"Степашка" может работать по бытовым (пользовательским) дронам, которые доступны в продаже. <...> Можем сделать так, чтобы он работал по FPV-дронам. Все будет зависеть от самой начинки. Соответственно, в одном облике вы можете иметь несколько изделий", - сказал представитель компании.

По его словам, ружье сделано с избытком объема внутри. "В него мы можем поставить как одну антенну, так и две, три или пять. Можем поставить другой генератор. То есть без изменения внешних форм мы можем менять характеристику изделию", - добавил разработчик.

Дальность действия ружья ПАРС-С "Степашка" составляет до 1,5 км. Излучаемая мощность аппарата доходит до 50 Вт, вес - 9,6 кг.