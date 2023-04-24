В России представили аэрозолеобразующие боеприпасы

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) представил новые патроны, аэрозолеобразующие боеприпасы (АОБ) и ручную дымовую гранату на «Дне инноваций Министерства обороны России». Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

Отмечается, что в ЦНИИточмаш разработали четыре типа АОБ, которые защищают технику от высокоточного оружия. Создавая аэрозольно-дипольные помехи, боеприпасы противодействуют оружию с лазерной, оптической, тепловой и радиолокационной системами наведения. АОБ уже поставляют в войска.

Унифицированная ручная дымовая граната, которую представил ЦНИИточмаш, предназначена для маскировки отдельных военнослужащих, небольших подразделений, машин и боевой техники от прицельного огня противника. Граната может работать в диапазоне температур от минус 50 до плюс 55 градусов. Боеприпас успешно прошел государственные испытания.

Также специалистам впервые представили новые боеприпасы к стрелковому оружию. «Это высокоточные снайперские патроны, а также патроны с повышенным специальным действием. В настоящее время проходят предварительные испытания. Их использование позволит существенно повысить эффективность применения штатного стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что в России завершились государственные испытания гранаты РДГ-У, предназначенной для маскировки личного состава и техники в инфракрасном диапазоне. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что при подрыве РДГ-У создается дымовая завеса, делающая бесполезным инфракрасное и лазерное излучение.