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ТАСС

Минобороны Великобритании сообщило о подготовке 14 тыс. украинских военнослужащих

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Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года
Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

К концу 2023 года Великобритания намерена довести число подготовленных украинских военнослужащих до 20 тыс.

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Порядка 14 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании и вернулись на Украину для участия в боевых действиях. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

"Всего 14 тыс. украинских новобранцев к настоящему времени вернулись из Великобритании защищать свои дома, они экипированы и обучены задачам, таким как расчистка окопов и оказание первой помощи на поле боя, <...> тактика патрулирования, прошли подготовку [ведения боевых действий] в сельской местности", - сказано в нем.

К концу года Великобритания намерена довести число подготовленных украинских военнослужащих до 20 тыс. 

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Страны
Великобритания
Украина
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