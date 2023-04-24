Минобороны Великобритании сообщило о подготовке 14 тыс. украинских военнослужащих

Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года.

К концу 2023 года Великобритания намерена довести число подготовленных украинских военнослужащих до 20 тыс.

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Порядка 14 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании и вернулись на Украину для участия в боевых действиях. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

"Всего 14 тыс. украинских новобранцев к настоящему времени вернулись из Великобритании защищать свои дома, они экипированы и обучены задачам, таким как расчистка окопов и оказание первой помощи на поле боя, <...> тактика патрулирования, прошли подготовку [ведения боевых действий] в сельской местности", - сказано в нем.

К концу года Великобритания намерена довести число подготовленных украинских военнослужащих до 20 тыс.