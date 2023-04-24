Пригожин: ЧВК "Вагнер" не оказывает поддержку ни одной из сторон конфликта в Судане

Основатель компании назвал любые вопросы на этот счет провокациями

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. ЧВК "Вагнер" не поддерживает никого из участников конфликта в Судане, а любые вопросы на этот счет являются провокациями. Об этом заявил в пятницу основатель этой ЧВК Евгений Пригожин.

"Я еще раз подчеркиваю, что ЧВК "Вагнер" никаким образом не участвует в суданском конфликте, и вопросы всех СМИ касательно какой-либо помощи [главе сил быстрого реагирования Мухаммеду Хамдану] Дагало, или [командующему армией Абдель Фаттаху] аль-Бурхану, или еще каким-нибудь лицам на территории Судана являются не чем иным, как попыткой провокации. Поэтому о подобных попытках мы незамедлительно будем сообщать в ООН, что вы пытаетесь раскачать "суданскую лодку", - сказал Пригожин в ответ на запрос СМИ. Слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в этом органе. 15 апреля начались столкновения между двумя указанными структурами возле военной базы в городе Мерове и столице - Хартуме. Согласно последним данным министерства здравоохранения, с начала боев в республике погибли свыше 600 человек. Комитет врачей Судана проинформировал, что жертвами столкновений стали почти 200 мирных жителей, более 1 тыс. пострадали, свыше 3,3 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.