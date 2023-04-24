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ТАСС

Писториус заявил, что с 22 апреля свыше 100 украинцев начнут обучаться управлению Leopard

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Немецкий танк Leopard 1
Немецкий танк Leopard 1.
Источник изображения: © AP Photo / Boris Grdanoski

Министр обороны ФРГ вновь выступил против поставок Киеву западных боевых самолетов

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Свыше 100 украинских военнослужащих начнут с предстоящей субботы обучаться управлению немецкими танками Leopard-1А5. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус на полях встречи контактной группы по Украине в Рамштайне. Пресс-подход транслировал телеканал Welt.

"Завтра начнется обучение более 100 украинских солдат управлению танками Leopard-1А5", - сказал министр.

Писториус снова выступил против поставок Киеву западных боевых самолетов. По его словам, немецкие Eurofighter и Tornado "имеют иные возможности, нежели те, в которых нуждаются на Украине". "Это адресовано тем [странам], у которых есть правильные самолеты", - заметил он. "Из одной арендованной машины не пересаживаются в другую", - добавил министр. По его мнению, Киеву следует помогать самолетами, управлению которыми обучены украинские пилоты и которые можно было бы обслуживать на месте.

Писториус также заявил, что приоритетом в вопросе поставок оружия Киеву остаются системы противовоздушной обороны, которые, по его словам, необходимы в том числе для защиты задействованных на Украине немецких танков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Российская сторона неоднократно указывала на то, что поставки оружия лишь затягивают конфликт. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
EF-2000
Leopard-1
Персоны
Путин Владимир
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