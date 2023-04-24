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Военное обозрение

Министр обороны США анонсировал скорое прибытие танков Abrams для ВСУ в Германию

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Источник изображения: topwar.ru

В течение ближайших недель в Германию прибудут танки американского производства Abrams. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, который сегодня принимает участие во встрече Контактной группы по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ.

По утверждению Остина, на танках Abrams будут тренироваться украинские экипажи. В короткие сроки инструкторы НАТО должны подготовить украинских командиров танков, механиков-водителей, наводчиков-операторов, чтобы они могли эксплуатировать танки Abrams американского производства.

В Пентагоне назвали и количество танков, которые будут доставлены в ФРГ – это 31 Abrams, как ранее и обещали Соединенные Штаты. После прохождения курса подготовки экипажей, танки с украинскими танкистами будут направлены на фронт. Таким образом, США ускорили выполнение своего обещания по передаче танков Украине. Ранее в Пентагоне говорили, что процесс поставки танков может затянуться до конца года.

Между тем, у многих военных экспертов – и российских, и западных, вызывает вопрос слишком короткая продолжительность обучения танковых экипажей. За несколько недель квалифицированных танкистов подготовить невозможно, к тому же на такие довольно сложные в эксплуатационном плане боевые машины как американские танки Abrams.

Но плохо подготовленные танкисты – это потери танков как во время боя, так и до него, в различных происшествиях. Например, на полигоне немецкому танку Leopard украинские танкисты уже умудрились «оторвать» башню. Нет никаких гарантий, что подобные истории теперь не будут происходить и с танками американского производства.

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Проекты
NATO
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