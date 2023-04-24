Российская компания разработала реактивный ударный FPV-дрон самолетного типа

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Специальную военную операцию на Украине уже справедливо называют «войной дронов», наличие которых в войсках, как оказалось, в условиях современных боевых действий часто играет решающую роль для достижения успеха на поле боя. К началу спецоперации Россия, к сожалению, не располагала как большим количеством разнообразных БПЛА, так и широким выбором собственных технологий их разработки и массового производства.

Ситуация стала меняться к осени прошлого года, когда по поручению президента и при содействии правительства, Минобороны РФ, в стране началась массовая разработка беспилотников различного типа для нужд вооруженных сил. В программах по созданию и производству беспилотных летательных аппаратов сейчас задействованы как крупные научные центры и предприятия российского ВПК, так и частные компании.

Одно из таких предприятий, уральская компания «Беспилотные аппараты», разработало реактивный ударный FPV-дрон самолетного типа К-5, в просторечие называемый «дрон-камикадзе». Опытный образец нового БПЛА представлен на второй специализированной выставке «Экипировка», проходящей 21-22 апреля в одном из павильонов ВДНХ в Москве.

Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться с такой скоростью

— рассказал представитель компании-разработчика корреспонденту РИА Новости.

Программное управление беспилотником осуществляется с использованием функции «искусственного интеллекта», что дает возможность аппарату работать в автономном режиме. Компьютерная оптика позволяет распознавать тепловые сигнатуры и визуальные образы.

По словам представителя компании, оператор должен будет вывести барражирующий боеприпас в район нахождения цели, а бортовая система самостоятельно наведет его на конкретный объект поражения.

Дрон способен преодолевать расстояние до 90 километров, при этом развивая крейсерскую скорость до 200 км/час, в режиме форсажа — до 400 километров в час. Масса полезной нагрузки БПЛА (боевая начинка) составляет шесть килограммов.

Сейчас беспилотник проходит стадию летных испытаний, которую планируется завершить до конца года. В серии будет производиться как ударный, так разведывательный варианты БПЛА. Все комплектующие, за исключением двигателя, отечественные, сообщил представитель компании «Беспилотные аппараты».