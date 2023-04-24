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Военное обозрение

Турецкое издание: США могут прекратить военную поддержку украинской армии накануне планируемого контрнаступления

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Источник изображения: topwar.ru

После утечки секретных документов Пентагона Соединенные Штаты могут изменить свой подход к поддержке украинской армии накануне предполагаемого весеннего контрнаступления.

Обозреватель турецкого издания Yeni Şafak Кадир Устюн в своей статье отметил, что американское правительство начинает пересматривать свое отношение к украинскому кризису.

На президента США Джо Байдена оказывается колоссальное давление, препятствующее дальнейшему оказанию военной поддержки боевикам киевского режима. По мнению турецкого обозревателя, это связано с нереалистичными стремлениями президента Украины Владимира Зеленского добиться полного поражения России на поле боя.

Кроме того, Устюн добавил, что возвращение в состав Украины Крыма и Донбасса является таким же невозможным, как и победа украинской армии в этом вооруженном конфликте, невзирая на поставки странами НАТО вооружений и военной техники.

Скорое контрнаступление украинской армии неоднократно анонсировали как представители киевского режима, так и западные официальные лица. Глава украинского Минобороны Алексей Резников прогнозировал его вероятное начало, когда это позволят погодные условия.

Одним из наиболее вероятных направлений атаки считается Запорожская область. Здесь украинские формирования могут наступать с целью перерезания сухопутного коридора в Крым и выхода к побережью Азовского моря. Для широко анонсированного контрнаступления Украина скопила значительное количество живой силы и полученной от Запада военной техники.

Российское руководство и военное командование неоднократно заявляли о том, что ВС РФ готовы к отражению украинского контрнаступления.

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