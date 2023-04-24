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РИА Новости

В МИД РФ призвали готовиться к любым сценариям после истечения срока ДСНВ

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Машков: после истечения срока ДСНВ может возникнуть "вакуум" в поддержании стабильности

МОСКВА, 21 апреля/ Радио Sputnik. После завершения действия ДСНВ не исключено возникновение "вакуума" в поддержании стабильности, России нужно быть готовой к любым сценариям, считает посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021-2022 годах Григорий Машков.

"Не исключено образование после завершения действия ДСНВ-3 в феврале 2026 года "вакуума" в области международно-правовых инструментов поддержания стратстабильности на длительный период. В таких условиях Россия должна быть готова к любым сценариям", – приводит его слова РИА Новости.

Машков в интервью журналу "Международная жизнь" выразил мнение, что необходимо сохранить существующие ракетные средства. Он добавил, что России также следует проработать идею наращивания СНВ с созданием единой интегрированной национальной системы ПРО, которая позволит противостоять внешним угрозам.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Брутер назвал заявление Госдепа о ДСНВ "словесным мусором".

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Страны
Россия
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