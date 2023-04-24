Гонка вооружений становится неконтролируемой, заявили в МИД

МИД: гонка вооружений, в том числе в ракетной сфере, становится неконтролируемой

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Гонка вооружений, в том числе в ракетной сфере, приобретает неконтролируемый характер, заявил журналу "Международная жизнь" посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021-2022 годах Григорий Машков.

"По сути мы становимся свидетелями гонки ракетных вооружений с трудно предсказуемыми последствиями. В совершенствование ракетных технологий вкладываются десятки миллиардов долларов. Этот процесс приобретает неконтролируемый характер", - полагает Машков.

Он отметил, что в стратегическом плане происходит постепенное перераспределение баланса потенциалов межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

"Быстрыми темпами модернизируются стратегические наступательные вооружения. Весьма активно наращивает свои ракетные возможности КНР. В клуб обладателей МБР недавно "ворвалась" КНДР. "Предпороговые" страны - Израиль, Индия, Пакистан - не отказываются от идеи создания ракет дальностью выше 5,5 тысячи километров", - сказал посол.