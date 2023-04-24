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РИА Новости

МИД заявил о готовности нарастить ракетный потенциал на западной границе

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Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

МИД заявил о потребности наращивать тактический ракетный потенциал для ответа на вызовы

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия может пересмотреть свою позицию по неразмещению баллистических ракет средней и большей дальности на западной границе, заявил посол по особым поручениям МИД Григорий Машков в статье для журнала "Международная жизнь".

"России стоит посмотреть, оправдана ли на западном направлении текущая линия по неразмещению первыми баллистических ракет средней и большей дальности наземного базирования или нужно уже сейчас начинать подготовку к развертыванию ракет этого типа, которые позволили бы в случае ухудшения ситуации оперативно реагировать на возникающие вызовы", — отметил он.

Машков отметил, что в нынешних условиях "большее внимание требуется уделить ракетам средней и большей дальности, которые начинают приобретать стратегическое измерение".

Россия видит потребность наращивать тактический ракетный потенциал и заблаговременно накапливать запасы ракетных вооружений для действенного ответа на любые вызовы безопасности, в том числе в Калининграде, сказал он.

Он отметил, что после развала ДРСМД все ограничения сняты, и в связи с этим "возникает вполне логичный вопрос, насколько мы за 30 лет нашего участия в договоре отстали от других обладателей этого типа оружия и что нужно в первую очередь сделать для устранения существующего здесь дисбаланса".

"Очевидна потребность в наращивании Россией тактического ракетного потенциала, дальнейшем повышении эффективности его применения и заблаговременном накапливании запасов ракетных вооружений для действенного ответа на любые вызовы национальной безопасности, в том числе в Калининграде, где натовцы вознамерились взять российскую территорию под прицел американских РСЗО", - пояснил Машков.

"Еще один блок вопросов - тактические ракетные комплексы, их "упреждающий и ответный" потенциал для решения задач на поле боя. Поэтому важно понять, какие угрозы формируются на этом направлении, как им противостоять, а также что в этом плане мы ожидаем от международных партнеров и к каким компромиссам они готовы. Важно подходить к этому не только под углом решения нынешних задач на Украине, но и долгосрочного обеспечения национальной безопасности в постконфликтный период", - заключил Машков.

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