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ТАСС

В США заявили о завершении подготовки 65 операторов комплексов Patriot из состава ВСУ

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли после заседания контактной группы по Украине

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Запад завершил подготовку 65 украинских операторов зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил в пятницу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли после заседания контактной группы по Украине, которое проходит в Рамштайне.

"Совсем недавно 65 украинцев завершили обучение использованию комплексов ПВО", - сказал он. 

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Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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