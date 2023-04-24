В США заявили о завершении подготовки 65 операторов комплексов Patriot из состава ВСУ

Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли после заседания контактной группы по Украине

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Запад завершил подготовку 65 украинских операторов зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил в пятницу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли после заседания контактной группы по Украине, которое проходит в Рамштайне.

"Совсем недавно 65 украинцев завершили обучение использованию комплексов ПВО", - сказал он.