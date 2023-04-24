Разведывательные дроны JACKAL «примерили» усовершенствованные многоцелевые ракеты

Дрон JACKAL

Эволюция боевых беспилотников стремительна, и вот уже недавние разведывательные БПЛА, оснащенные бомбами и ракетами, вдребезги разносят танки и другую не менее грозную боевую технику.

Например, британская компания Flyby Technology только что провела успешную серию испытаний своих беспилотников JACKAL класса VTOL, оснащенных легкими многоцелевыми ракетами Thales LMM «Martlet» нескольких классов — «воздух-земля», «земля-земля» и «земля-воздух». Flyby Technology совместно с партнерами — турецкими военными подрядчиками FlyBVLOS Technology и Maxwell Innovations — разрабатывает дроны JACKAL UCAV для стран, которые не в состоянии иметь полноценную боевую авиацию. Предлагаемые беспилотники имеют ряд важных преимуществ — возможность обходиться без ВПП, перехватывать цели над полем боя, оказывать авиационную поддержку, уничтожать вертолеты и бронированные цели.