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Интерфакс-АВН

Эстония и Украина будут сотрудничать в подготовке военнослужащих, обмениваться информацией об оборонной политике и разведке

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Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Таллин. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу в немецком Рамштайне подписали соглашение об эстонско-украинском оборонном сотрудничестве.

"Эстония и Украина продолжат сотрудничать в обучении военнослужащих, обмениваться информацией об оборонной политике и планировании, разведке и ситуационной осведомленности и взаимодействовать во многих других областях", - сообщило в пятницу министерство обороны Эстонии.

В четверг на первом заседании нового правительства Эстонии было принято решение отправить в Украину пакет военной помощи, том числе артиллерийские снаряды калибра 155 мм, что является частью инициированного Эстонией соглашения Европейского союза об отправке Украине миллиона снарядов.

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Страны
Украина
Эстония
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Евросоюз
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