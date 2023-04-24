Минобороны Дании: истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой

Датские и шведские истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтийским морем

ЦЮРИХ, 21 апр – РИА Новости. Истребители военно-воздушных сил Дании и Швеции в четверг сопроводили российский военный самолет Ил-20 в небе над Балтийским морем, говорится в заявлении датских военных.

Как отмечается, в четверг в 14.00 мск истребители ВВС Дании и Швеции встретили и сопроводили российский Ил-20 на участке между Швецией и датскими островами Зеландия и Борнхольм.

"В четверг днем датские и шведские самолеты быстрого реагирования обнаружили российский военный самолет в воздушном пространстве над Балтийским морем. Это первый случай, когда Дания и Швеция работают вместе таким образом", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские самолеты регулярно патрулируют Балтийское море и траектории их полетов часто заставляют Данию или одну или несколько соседних стран высылать истребители.

"Особенностью этой миссии стало то, что сотрудничество было спланировано заранее", - подчеркнули ВС Дании.

В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

Ил-20 - военный самолет радиоэлектронной разведки на базе пассажирского Ил-18.