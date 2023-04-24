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Украинские вооруженные формирования могут наносить удары по российской территории, это – «приемлемая тактика». С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF.

Как отметил глава германского военного ведомства, ВСУ не обязательно наносят удары по российской территории «по злому умыслу». Такими действиями они могут отрезать пути снабжения российских вооруженных сил в Донбассе или других регионах.

До тех пор, пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость

- заявил Писториус.

Фактически слова немецкого министра оправдывают обстрелы мирных населенных пунктов украинскими формированиями. Ведь известно, что ВСУ обстреливают приграничные области России и те же освобожденные регионы наобум, стремясь нанести побольше ущерба гражданской инфраструктуре и спровоцировать панику среди населения.

Таким образом, Германия, которая в начале специальной военной операции довольно неохотно помогала киевскому режиму, сейчас по риторике уже мало чем отличается от традиционно агрессивных по отношению к России Великобритании или Польши. Однако Писториус забывает о том, что Россия все же обладает самыми разными видами вооружений и ответ на атаки российских территорий в конечном итоге может быть очень масштабным.

Руководству Германии стоило бы задуматься о том, что за подобную подстрекательскую деятельность может наступить и ответственность. Хотя со времен победы в Великой Отечественной войне прошло 78 лет, германскому руководству не следует забывать о том, чем закончилась та война и какими были ее последствия для германского государства и немецкого народа.