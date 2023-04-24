Украина не "вернет" Донбасс и Крым, и вот почему

Yeni Şafak: реальность заставит США отказаться от поддержки Украины

Поддержка Украины должна быть пропорциональна политической цели, пишет Yeni Şafak. Она вряд ли вернет Донбасс и Крым, а о поражении России и думать не стоит в силу превосходства ее военного потенциала. Поэтому в США вполне могут пересмотреть объемы помощи Киеву, считает автор статьи.

Одной из главных тем секретных документов, просочившихся из разведывательных структур, была озабоченность Америки по поводу военного потенциала Украины. В средствах массовой информации нашел отражение тот факт, что ракеты, необходимые для систем противовоздушной обороны С-300, используемых Украиной, вскоре могут закончиться, другие боеприпасы тоже истощаются. На самом деле эта информация не стала особой неожиданностью, так как в течение некоторого времени уже говорилось о том, что США и Европа не могут осуществлять производство достаточно быстро, чтобы поставлять ВСУ необходимые боеприпасы. В прессу также попало и то, что ВПК западных стран тоже может пострадать. В отношениях Германии и США случился небольшой кризис из-за предоставления танков «Леопард» (Leopard). Соединенные Штаты также воздержались от поставок Украине ракет большой дальности, опасаясь прямого нападения на Россию. Все это свидетельствовало о том, что, хотя Запад и оказывал интенсивную военную и материальную поддержку Украине, этого было недостаточно для полного поражения России. В контексте утечки секретных документов, произошедшей перед контрнаступлением Киева, ожидаемым в весенние месяцы, Вашингтон начал вновь оценивать ход боевых действий.

Политика администрации Байдена, предполагающая поддержку Украины «до самого конца», в целом получает признание среди внешнеполитических элит и экспертов. Но при этом немало и тех, кто обеспокоен неопределенностью выражения «до последнего украинца». Особенно после того как республиканцы получили большинство в Палате представителей на промежуточных выборах, вопрос о безоговорочной помощи Киеву все чаще начал вставать на повестке дня. В частности, потенциальный кандидат в президенты Рон Десантис (Ron DeSantis) заявил: «В то время как у США есть много жизненно важных интересов, таких как защита наших границ, обеспечение боеготовности наших военнослужащих, достижение энергетической независимости и сдерживание Китая, вмешательство в „территориальный спор“ между Украиной и Россией не является одним из них». Хотя в дальнейшем, когда выражение «территориальный спор» вызвало бурную реакцию, Десантис сделал шаг назад, отметив, что он имел в виду Донбасс и Крым, его заявление отражало холодное отношение оппозиции к помощи Украине.

На Байдена, объявляющего о все новых и новых пакетах помощи Украине, усиливается давление с требованием о том, что эта помощь больше не должна продолжаться независимо от хода военного конфликта. Украина полна решимости воевать до тех пор, пока не получит как Донбасс, так и Крым. И тех, кто выступает за продолжение оказания поддержки Украине до полного поражения России, совсем не мало. Однако здесь есть несколько проблем. Во-первых, нынешняя поддержка Запада недостаточна для этого. Во-вторых, полное освобождение Донбасса и тем более Крыма военные эксперты видят маловероятным. В-третьих, если Америка предоставит ракеты большой дальности и F-16, Россия может применить ядерное оружие. Те же, кто считает использование ядерного оружия со стороны России маловероятным, отмечают, что Путин не сможет пойти на риск войны с НАТО, применив ядерное оружие в ситуации, когда не сумеет совладать с Украиной. И поэтому настаивают на том, что администрация Байдена должна как можно скорее передать ВСУ передовые системы вооружения, как бы показывая, что она не боится блефа с ядерным оружием.

В то время как обсуждается то, насколько стратегически важно освобождение Донбасса и Крыма, другой вопрос заключается в том, реально ли нанести России поражение. Те, кто полагает, что решительная победа невозможна даже в случае предоставления американского передового оружия, предлагают заставить Путина заплатить высокую цену и сначала перейти к прекращению огня, а затем к переговорному процессу. В этой связи утверждается, что цена замороженного конфликта, при котором статус Донбасса и Крыма будет вынесен на стол переговоров, предпочтительнее продолжительного горячего конфликта без победителя. Обеспокоенные тем, что военная готовность США подрывается и Вашингтон не сможет эффективно отреагировать на возможную военную интервенцию Китая на Тайвань, считают, что Киеву следует предоставлять только то, что он просит, а когда наступит стадия тупика, при котором стороны будут не в состоянии победить друг друга, как ожидается, к концу года, необходимо прилагать усилия для прекращения огня и начала переговоров. Это предложение де-факто, хотя и не официально, означает потерю Донбасса и Крыма. В таком случае Россия продолжит использовать Севастополь в качестве военного порта как для операций против Украины, так и для поддержки Сирии.

Еще одна важная дискуссия на эту тему связана с отсутствием существенной поддержки политики Запада в отношении Украины со стороны глобального Юга. В начале спецоперации Россию осудили в ООН, однако незападные страны продолжали поддерживать с ней отношения. Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и многие другие африканские страны оказались готовы дипломатически и отчасти экономически компенсировать потери, возникшие в результате разрыва отношений России с Западом. Москва, очевидно, понесла определенные потери, и эти последствия нельзя недооценивать. Однако значительная часть мира, судя по всему, не купилась на тезис администрации Байдена о том, что конфликт на Украине является исторической борьбой между демократиями и автократиями. Проблемы с цепочками поставок и зерновой кризис также отдаляют эти страны от политики Запада по безоговорочной поддержке Киева.

Таким образом, то, что Запад не может получить поддержку глобального Юга, ослабление его собственной военной мощи и опасения о неспособности отреагировать на вторжение Китая на Тайвань, а также то, что возвращение Донбасса и Крыма не представляется возможным, усиливают аргументы в пользу того, что поддержка Украины должна быть пропорциональна политической цели. Если военная борьба, которая, как ожидается, обострится в оставшуюся часть текущего года, не пойдет дальше возникновения нового баланса безвыходности, можно ожидать усиления давления в направлении фундаментального пересмотра поддержки Украине.

Автор: Кадир Устюн (Kadir Üstün)