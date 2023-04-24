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Военное обозрение

Министр обороны США назвал количество обученных Западом танковых бригад ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

В течение последних нескольких месяцев Запад предоставил оборудование и возможности по обучению личного состава для девяти бронетанковых бригад вооруженных сил Украины. Такие показатели военной помощи Запада Киеву озвучил перед началом встречи Контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» министр обороны США Ллойд Остин.

Ранее именно о девяти танковых бригадах, подготовленных для украинских вооруженных сил, заявлялось в одном из «секретных документов», которые оказались в открытом доступе якобы после утечки в Пентагоне.

В документах утверждалось, что таких бригад должно быть 12. Из них девять бригад формирует, обучает и вооружает Запад, в том числе США и их европейские союзники, а три бригады Украина должна была подготовить с опорой на собственные возможности и ресурсы.

Впрочем, ускоренные курсы подготовки танковых экипажей уже вызывают много вопросов. Западные и российские военные эксперты сомневаются, что за пять недель можно подготовить хорошего командира танка или механика-водителя на бронетехнике немецкого производства. Появляющаяся в СМИ информация об инцидентах с танками Leopard на европейских полигонах лишь подтверждает эти сомнения.

Сегодня на авиабазе «Рамштайн» в Германии проходит очередная встреча Контактной группы по вопросам военной помощи Украине. В эту группу входят министры обороны стран Североатлантического альянса. На встрече присутствует и министр обороны Украины Алексей Резников.

В июле 2023 года Украину пригласят на летний саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе. Киевский режим ожидает от участия в саммите определенных шагов в направлении ускорения интеграции Украины в Североатлантический альянс, но пока США и ряд других государств не хотят рассматривать вопрос о членстве украинского государства в блоке.

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Германия
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