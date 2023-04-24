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РИА Новости

"Уже приобретают". В Новосибирске разработали "невидимый" бронежилет

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"Невидимый" бронежилет для спецназа, представленный на выставке в Москве
"Невидимый" бронежилет для спецназа, представленный на выставке в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости

Новосибирская компания "Филин": для спецназа "Альфа" разработан скрытый бронежилет "Аргус"

МОСКВА, 21 апреля/ Радио Sputnik. Новосибирская компания "Филин" разработала для спецподразделения "Альфа" бронежилет скрытого ношения "Аргус", уже используемый в зоне СВО, сообщил технический директор предприятия Владимир Марков.

"С ребятами из "Альфы" нами разработан бронежилет скрытого ношения. Сертифицировали мы его в этом году, его уже приобретают, в частности, бойцы Новосибирского управления "Альфы". Идут в нем за ленточку (на фронт, – ред.). Разработка получила название "Аргус", в греческой мифологии это невидимый бог-хранитель", – цитирует Маркова РИА Новости.

По его словам, "Аргус" защищает от патронов калибра 9х19 миллиметров (пистолет Стечкина, Glock и другие), а также имеет увеличенную площадь защиты от осколков.

Изделие представлено на второй выставке "Экипировка", проходящей в Москве на ВДНХ.

Собеседник агентства добавил, что с начала спецоперации производство бронежилетов и бронепластин на предприятии "Филин" выросло в семь раз.

Ранее радио Sputnik рассказало о новом ружье для подавления БПЛА, разработанном в России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Стечкин
Компании
Glock GmbH
Проекты
БПЛА
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