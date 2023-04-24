"Уже приобретают". В Новосибирске разработали "невидимый" бронежилет

Новосибирская компания "Филин": для спецназа "Альфа" разработан скрытый бронежилет "Аргус"
МОСКВА, 21 апреля/ Радио Sputnik. Новосибирская компания "Филин" разработала для спецподразделения "Альфа" бронежилет скрытого ношения "Аргус", уже используемый в зоне СВО, сообщил технический директор предприятия Владимир Марков.
По его словам, "Аргус" защищает от патронов калибра 9х19 миллиметров (пистолет Стечкина, Glock и другие), а также имеет увеличенную площадь защиты от осколков.
Изделие представлено на второй выставке "Экипировка", проходящей в Москве на ВДНХ.
Собеседник агентства добавил, что с начала спецоперации производство бронежилетов и бронепластин на предприятии "Филин" выросло в семь раз.
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