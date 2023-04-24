Лидер оппозиции Южной Кореи назвал невообразимыми последствия поставок оружия Украине

Ли Чжэ Мён пояснил, что под ударом могут оказаться южнокорейские компании

СЕУЛ, 21 апреля. /ТАСС/. Председатель ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён назвал невообразимыми возможные негативные последствия поставок оружия на Украину.

"На саммите Республики Корея и США не должно быть никаких договоренностей о поставках оружия на Украину. Если такие поставки действительно начнутся, негативные последствия и их влияние будут за гранью вообразимого", - приводит в пятницу слова политика агентство Yonhap. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль отправится в США с государственным визитом 24 апреля.

Ли Чжэ Мён пояснил, что под ударом могут оказаться южнокорейские компании. "Около 150 наших компаний, таких как Hyundai Motor, Samsung Electronics, LG Electronics и Lotte, присутствуют в России, их активы оцениваются в 7,6 трлн вон ($5,7 млрд). Передача оружия Украине будет фактически означать закрытие наших компаний [в России]", - предположил лидер оппозиционной партии.

Председатель Демократической партии "Тобуро" также отметил, что подобное решение вызовет напряженность в Северо-Восточной Азии, поскольку Россия и КНДР могут сблизиться, а отношения Москвы и Сеула могут вернуться к началу 90-х годов прошлого века.

По словам политика, поставки оружия стороне активного военного конфликта будут противоречить собственным интересам Республики Корея как части "разделенного народа". "Как страна, которая экспортирует смерть в места боевых действий, может просить о мире на Корейском полуострове у международного сообщества?" - задал риторический вопрос политик. Он посоветовал президенту принести извинения южнокорейскому населению и забрать свои слова назад.

Юн Сок Ёль в интервью агентству Reuters, опубликованном в среду, не исключил, что Сеул может начать поставки оружия Киеву в том случае, если возникнет серьезная опасность для мирного населения или если будут грубо "нарушены законы войны". Как позднее пояснил официальный представитель МИД страны Лим Су Сок, слова президента в интервью были употреблены в контексте "гипотетических условий".

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия на Украину будут косвенно означать вовлеченность Сеула в конфликт. При этом он добавил, что в интервью Юн Сок Ёля "нет ничего кардинально нового". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил Сеулу задуматься над тем, какой будет реакция южнокорейского населения при появлении новейших образцов российского оружия в КНДР.