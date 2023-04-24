"До сих пор не имеет аналогов в мире". В чем уникальность российского САО "Нона"

В апреле Минобороны опубликовало кадры боевой работы в зоне специальной военной операции (СВО) артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск, использующих для уничтожения националистов "Нону" — самоходное артиллерийское орудие (САО), эффективное в самых разных боевых условиях. Подробнее о "Ноне" и самых заметных новинках в этом виде вооружений — в материале ТАСС

На полях СВО

На кадрах, опубликованных на официальном сайте Министерства обороны России, — работа одного из артиллерийских подразделений костромских десантников в зоне СВО. В их задачи входит уничтожение командно-наблюдательных пунктов и живой силы противника, окопавшегося в лесном массиве.

За обнаружение позиций ВСУ отвечают боевые расчеты с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). После того как квадрокоптер засек цель, свою работу начинают артиллеристы-десантники.

"Расчеты самоходных орудий "Нона" совершают марш на огневые позиции, проводят прицеливание и наносят огневое поражение живой силе ВСУ, уничтожая также командно-наблюдательные пункты противника, оборудованные в лесу. После уничтожения целей экипажи самоходных артиллерийских установок оперативно меняют позицию, исключая попадание под ответный огонь", — говорится в сообщении Минобороны.

По словам военного эксперта, директора Музея Войск ПВО Юрия Кнутова, артиллерия на самоходном шасси позволяет выполнять задачи максимально оперативно и эффективно. "При этом важны оба вида — колесный и гусеничный. Первый хорош в сухое время года для скоростного передвижения по шоссе, второй в период распутицы, когда нужно пройти по бездорожью", — сказал Кнутов в интервью ТАСС.

Рождение "Ноны"

Как отмечают военные эксперты, одни из главных преимуществ самоходных артиллерийских орудий — оперативность и мобильность. Именно эти требования учитывались в первую очередь в 1960-х годах при создании специальной боевой машины для нужд Воздушно-десантных войск (ВДВ). Еще одним важным условием для конструкторов была возможность десантирования, так как установку предполагалось использовать в том числе и на неприятельской территории (в те годы в случае возникновения глобального конфликта с НАТО ВДВ должны были захватить ключевые объекты в тылу противника). Разработка оружия велась под личным контролем создателя и первого главкома ВДВ Василия Маргелова.

Первая САУ для "голубых беретов" получила название "Фиалка". Мощное 122-мм орудие было установлено на платформу боевой машины десанта (БМД-1), однако во время испытаний выяснилось, что ее шасси не справляется с нагрузкой.

В середине 1970-х конструкторы ЦНИИ точного машиностроения в сотрудничестве с инженерами пермской "Мотовилихи" (легендарное оружейное предприятие, основанное в 1736 году) разработали 120-мм нарезное орудие 2А51, которое устанавливалось на гусеничный бронетранспортер БТР-Д. За счет удлиненного на один каток шасси боевая машина стала более грузоподъемной, а новая пушка могла стрелять несколькими типами снарядов. Машине был присвоен индекс 2С9 "Нона-С" (по одной из версий, название можно расшифровать как "Новое орудие наземной артиллерии").

Самоходная артиллерийская установка "Нона-СВК". Источник: © Пресс-служба ЦВО

По данным из открытых источников, "Нона-С" отвечала всем требованиям орудия для "крылатой пехоты": могла разрушать оборонительные укрепления, уничтожать живую силу и танки противника.

Универсальное орудие

По словам специалистов, уникальность "Ноны" в том, что она может заменить на поле боя сразу несколько типов вооружения.

"Нона" до сих пор не имеет аналогов в мире. После нескольких этапов модернизаций это миномет, пушка и гаубица в одном лице. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет почти 9 км. При этом орудие "Ноны" позволяет без каких-либо конструктивных изменений использовать любые иностранные 120-мм боеприпасы, например, APCM от французского нарезного миномета RT-61, дальность стрельбы которыми — до 17 км", — отмечает Юрий Кнутов.

Также в боекомплект самоходной артиллерийской установки могут входить активно-реактивные снаряды с двигателем, который позволяет поражать цели на дальности до 13 км, а также корректируемые реактивные снаряды "Китолов-2". Они могут наводиться на цель с помощью лазера, поражая тяжелую технику противника, словно гарпуном, сверху в самую незащищенную часть.

Кроме этого, в богатом арсенале "Ноны" есть обычные кумулятивные снаряды, способные пробить до 600 мм брони, а также все типы мин для гладкоствольных и нарезных минометов.

САО «Нона-СВК». Источник: МО РФ

Конструкция самоходки с применением специального алюминиевого сплава позволяет ей не только десантироваться с самолета, но и форсировать водные преграды. Колесная версия "Нона-СВК" нам базе БТР-80 c двигателем мощностью 260 л.с. способна разгоняться по прямой до 80 км/ч.

Наряду с "Ноной" в специальной военной операции принимает участие самоходная артиллерийская установка "Хоста" (САО 2С34) — результат глубокой модернизации самоходок "Гвоздика", "Вена" и "Нона-СВК". "Хоста" предназначена для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления на расстоянии до 14 км. Главное оружие "Хосты" — 120-мм пушка 2А80-1 и 7,62-мм пулемет ПКТ.

Продолжение самоходной темы

В 2016 году на международной выставке "Армия 2016" Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (входит в состав корпорации "Уралвагонзавод") представил новейшую САУ "Флокс", ставшую достойным продолжением линейки российских самоходных артустановок.

Как ранее ТАСС, транспортная база у 120-мм самоходного артиллерийского орудия "Флокс" — армейский бронеавтомобиль "Урал-4320" с колесной формулой 6х6. Это не только первый комплекс, способный поражать высокозащищенные цели как на удалении в десятки километров, так и буквально в нескольких метрах от себя, но еще и мобильная боевая система, практически неуязвимая для противника.

"Главная особенность нового САО — комбинированное полуавтоматическое нарезное орудие, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Особенностью этого орудия является многофункциональность — оно может использоваться не только в качестве гаубицы, миномета, но и успешно стрелять прямой наводкой. Кучность стрельбы обеспечивается специальным приводом, который восстанавливает наводку после каждого выстрела", — отмечал в интервью ТАСС генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных. Также, по его словам, впервые в отечественной практике для защиты от управляемых снарядов и противотанковых управляемых ракет артиллерийская установка получила систему обнаружения лазерного облучения и постановки оптических помех.

Колёсная САУ "Флокс". Источник: uvz.ru

В качестве дополнительного вооружения "Флокса" используется дистанционно управляемый пулеметный модуль 7,62 мм, размещенный на крыше кабины.

Летом 2022 года стало известно, что концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") начал серийное производство "Флокса" и самоходного артиллерийского орудия "Магнолия" на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ.

Еще одна новинка создана для поддержки десантно-штурмовых групп Воздушно-десантных войск. Бронеавтомобиль на базе машины "Тайфун-ВДВ" от предприятия "Ремдизель" (входит в Ростех) получил название "Дрок". Его основное вооружение — 82-мм миномет с ручным заряжанием. Экипаж машины может вести огонь по целям, не выходя из боевого отделения, как штатными, так и новейшими минами с увеличенной мощностью и дальностью.

Среди зарубежных аналогов российских САУ специалисты прежде всего выделяют 120-мм финский миномет Nemo и испанский Alakran. Обе машины выполнены по стандартной схеме (бронированное шасси + необитаемая башня), не отличаются высокой скорострельностью и дальностью (порядка 6 выстрелов в минуту на расстояние, не превышающее 10 км) и не могут похвастаться средствами оптоэлектронного противодействия. Однако самое главное, как говорит Юрий Кнутов, это то, что ни один из зарубежных одноклассников наших САУ не способен применять столь разнообразный боекомплект.

Подготовил Василий Кучушев