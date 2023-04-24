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ТАСС

СМИ: голландские эксперты секретно вели подготовку украинских военных в Нидерландах

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Cистема ПВО Patriot
Cистема ПВО Patriot.
Источник изображения: U.S. Army via ABACAPRESS.COM via Reuters Connect

Речь идет об обучении по использованию зенитно-ракетного комплекса Patriot

ГААГА, 21 апреля. /ТАСС/. Голландские специалисты в секретной обстановке вели в последние недели обучение украинских военных по использованию зенитно-ракетного комплекса Patriot. В настоящее время подготовка завершена, сообщила в пятницу газета Telegraaf со ссылкой на командующего Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхелсхейма.

Обучение, по данным издания, представляло собой интенсивный курс с занятиями по 12-15 часов шесть-семь дней в неделю на протяжении 10 недель. Министерству обороны при этом пришлось использовать специальную процедуру, чтобы не нарушать нормативы относительно режима работы, потому что некоторые инструкторы проводили гораздо больше занятий, чем положено по закону. Это, свою очередь, привело к недовольству и даже жалобам в профсоюз. Ведомство назначило дополнительные выплаты тем, кто принимал участие в процессе.

Подготовка, заметил Эйхелсхейм, проводилась в обстановке секретности в целях безопасности. "Более того, если придать процесс огласке, люди начнут приходить к казармам, чтобы просто посмотреть", - добавил он.

Нидерланды принимают участие в поставке систем Patriot на Украину в сотрудничестве с США и Германией. 

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Страны
Германия
Нидерланды
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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