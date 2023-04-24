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ТАСС

Боррель сообщил, что ЕС уже подготовил для Украины 16 тыс. солдат

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Также Евросоюз передал Киеву 600 млн различных боеприпасов, включая ракеты, добавил глава внешнеполитической службы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) уже обеспечил тренировку 16 тыс. украинских военных и передал Киеву 600 млн различных боеприпасов, включая ракеты. Об этом сообщил в пятницу в Twitter глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, который принимает участие во встрече контактной группы по Украине в Рамштайне.

"На заседании контактной группы по обороне Украины я проинформировал о военной поддержке ЕС. Свыше 16 тыс. военных уже подготовлены, свыше 600 млн единиц боеприпасов и ракет переданы", - написал он.

Он также заявил, что страны ЕС "продолжают работать над совместными закупками" оружия и военной техники. Боррель выразил надежду, что это все поможет Украине победить.

Ранее европейские СМИ сообщили о разногласиях между Польшей и Францией о том, как расходовать выделенные в марте €2 млрд из Европейского фонда мира на закупку новых боеприпасов для Украины. Франция требует, чтобы контракты на поставки распределялись между преимущественно европейскими военными производителями, Польша требует открыть их для всех стран мира, включая США. 

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Польша
США
Украина
Франция
Проекты
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