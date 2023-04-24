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ЦАМТО

В "День инноваций Минобороны РФ" ЦНИИточмаш представил новые разработки

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Снайперские патроны разработки ЦНИИТОЧМАШ
Снайперские патроны разработки ЦНИИТОЧМАШ.
Источник изображения: В. Кузьмин

ЦАМТО, 21 апреля. В рамках "Дня инноваций Минобороны России" ЦНИИточмаш представил свои разработки. Среди новинок – аэрозолеобразующие боеприпасы, унифицированная ручная дымовая граната, боеприпасы к стрелковому оружию.

Аэрозолеобразующие боеприпасы (АОБ) предназначены для защиты техники и вооружения от высокоточного оружия. На сегодняшний день в ЦНИИточмаш разработаны 4 типа АОБов, которые, путем создания аэрозольно-дипольных помех, противодействуют высокоточному оружию с лазерной, оптической, тепловой и радиолокационной системами наведения. Изделия уже поставляются в войска.

Унифицированная ручная дымовая граната предназначена для маскировки отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника. Сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -50 до +55 град. С. Успешно прошла государственные испытания. За оригинальную технологию Роспатент признал гранату изобретением.

Новые боеприпасы к стрелковому оружию были впервые представлены специалистам. Это высокоточные снайперские патроны, а также патроны с повышенным специальным действием. В настоящее время проходят предварительные испытания. Их использование позволит существенно повысить эффективность применения штатного стрелкового оружия.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роспатент
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