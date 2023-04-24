Зеленскому доложили о налаживании производства ракет и боеприпасов на Украине

На совещании проанализировали ситуацию с обеспечением украинских войск вооружением и боеприпасами и их распределением по подразделениям

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вопрос о налаживании производства ракет и боеприпасов на украинских предприятиях, а также повышения качества ремонта вооружения обсудили в пятницу на совещании ставки верховного главнокомандующего под председательством президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Члены ставки продолжили рассмотрение вопроса о налаживании производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями и повышении эффективности ремонта бронетанкового, артиллерийского и другого вооружения", - говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Также сообщается, что на совещании проанализировали ситуацию с обеспечением украинских войск вооружением и боеприпасами и их распределением по подразделениям, а также вопросы комплектования бригад личным составом и техникой.

По данным экспертов, подразделения украинской армии в зоне боевых действий нередко испытывают снарядный голод. Власти Украины обращаются к своим западным партнерам с просьбой ускорить поставки. При этом, как ранее писала газета The New York Times, темпы производства боеприпасов союзниками Украины сейчас не позволяют обеспечить потребности ее вооруженных сил.