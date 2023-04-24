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РИА Новости

Россия нашла применение "Кинжалам". Боеголовки уже подвесили к самолетам

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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. "Кинжал хорош для того, у кого он есть. И плохо тому, у кого он не окажется в нужное время", — говорил Абдулла в "Белом солнце пустыни". У России "Кинжал" есть. О том, как им орудуют отечественные пилоты — в материале РИА Новости.

Прорыв в гиперзвуке

Широкую публику познакомили с новым оружием во время послания президента Федеральному собранию в марте 2018-го. Ракета способна развивать скорость в 10-12 раз больше скорости звука. Предельная дальность поражения — два километра при запуске с МиГ-31 и три — с Ту-22М3. Для пусков также планируют приспособить Ту-160 и Су-57.

Поразить цель помогает инерциальная навигационная система с возможностью корректировки от ГЛОНАСС и оптическая головка самонаведения. При этом ракета способна маневрировать на всем маршруте полета, что делает ее неуязвимой для ПВО и ПРО противника.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"

Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Однако, нашлись те, кто не поверил в эффективность этих вооружений и вообще в их наличие у России, назвав презентацию мультиком. Но спустя четыре года "Кинжалы" развеяли эти сомнения.

Убедительный дебют

Первое боевое применение нового оружие состоялось в самом начале СВО: "Кинжалом" поразили подземный склад боеприпасов ВСУ в поселке Делятин под Ивано-Франковском. Этот объект в Карпатских горах строили еще при Советском Союзе — в 1950-х. Изначально он задумывался как хранилище для ядерного оружия, которое оттуда вывезли после распада СССР.

При этом, как пишут СМИ, объект на глубине нескольких десятков метров и обладал противоатомной защитой на случай ядерной войны.

Тем не менее, представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил поражение объекта, но не уточнил, из чего именно. "Действительно, враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен. У нас есть повреждения, разрушения. Есть детонация боеприпасов", — заявил он тогда.

Лётчики истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"

Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Уже в августе министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что ракету за время спецоперации применяли трижды — и во всех случаях она продемонстрировала свои блестящие характеристики. При этом глава военного ведомства не уточнил, по каким именно целям били "Кинжалами".

Неотвратимая месть

Последним на данный момент эпизодом применения этого гиперзвукового оружия стал "удар возмездия" после теракта в Брянской области — туда проникла украинская диверсионно-разведывательная группа и убила двух мирных жителей.

В ответ на такие действия Россия нанесла массированный ракетный удар по украинской военной инфраструктуре, применив в том числе и новейшую ракету. Удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников, сорвать переброску резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Комментируя случившееся, Игнат заявил, что российские войска применили шесть ракет "Кинжал". И признал, что ВСУ беззащитны перед этим оружием: "Кинжалы" можно "сбить" только в фейсбуке. Или на телеграмм-канале. Мы не можем сбивать эту цель".

При этом он добавил, что если бы удалось совершить обратное, то Киев обязательно сообщил.

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