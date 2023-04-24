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РИА Новости

Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Зампред Совбеза Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ, на нем политик предложил обсудить проблемы и показатели в регионах Центрального федерального округа (ЦФО).

Видеозапись с частью своего выступления на заседании Медведев опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" с подписью: "Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ".



"Мы с вами продолжаем работу по доукомплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками. Сегодня более подробно обсудим ситуацию в ЦФО. Хотел бы услышать сегодня доклады глав регионов по показателям: какие показатели достигнуты, в чем есть проблемы. Они всегда есть, мы их обсуждаем на протяжении последнего месяца и даже более, - какие-то проблемы. И какие-то решения принимаются", - сказал Медведев.

Медведев отметил, что идет постоянный обмен информацией с полномочными представителями президента РФ, которые делают предложения по совершенствованию правил, законов и актов министерства обороны РФ.

"Безусловно, нужно сконцентрировать свое внимание на эффективных решениях и практиках. Они есть, собственно, и результаты разные об этом говорят", - подчеркнул Медведев.

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