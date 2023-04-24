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РИА Новости

В России разработали первый реактивный дрон-камикадзе

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Опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе (барражирующий боеприпас) самолетного типа компании "Беспилотные аппараты"
Опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе (барражирующий боеприпас) самолетного типа компании "Беспилотные аппараты".
Источник изображения: © РИА Новости

В России разработали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе самолетного типа

МОСКВА, 21 апреля/ Радио Sputnik. В России разработали реактивный FPV-дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас) самолетного типа К-5, передает РИА Новости.

Опытный образец БПЛА представила на выставке "Экипировка", проходящей на ВДНХ, Уральская компания "Беспилотные аппараты".

"Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость… Кроме того, БПЛА оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, он работает в рамках тепловых сигнатур и в рамках образов. В том числе в ближайшее время будет использована возможность корректировки инерциальной системы, что позволит полностью избавиться от использования радиоканалов", – рассказали корреспонденту агентства на стенде разработчика.

Создатели дрона добавили, что оператору беспилотника достаточно будет вывести барражирующий боеприпас в район нахождения цели, а бортовая система уже самостоятельно наведет его на конкретный объект поражения. По их словам, до конца года аппарат будет проходить испытания.

Отмечается, что ранее о создании в России подобных беспилотников не сообщалось.

Новый дрон оснащен турбореактивной силовой установкой, позволяющей ему преодолевать до 90 километров. Максимальная скорость аппарата достигает 400 км/ч, крейсерская – 200 км/ч. Беспилотник запускается с наземной быстроразвертываемой катапульты или же с помощью твердотопливного ракетного разгонного устройства.

О том, что делать, если вы заметили в воздухе беспилотник, объяснил в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ИТ
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