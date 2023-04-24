В России разработали первый реактивный дрон-камикадзе

В России разработали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе самолетного типа
МОСКВА, 21 апреля/ Радио Sputnik. В России разработали реактивный FPV-дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас) самолетного типа К-5, передает РИА Новости.
Опытный образец БПЛА представила на выставке "Экипировка", проходящей на ВДНХ, Уральская компания "Беспилотные аппараты".
Создатели дрона добавили, что оператору беспилотника достаточно будет вывести барражирующий боеприпас в район нахождения цели, а бортовая система уже самостоятельно наведет его на конкретный объект поражения. По их словам, до конца года аппарат будет проходить испытания.
Отмечается, что ранее о создании в России подобных беспилотников не сообщалось.
Новый дрон оснащен турбореактивной силовой установкой, позволяющей ему преодолевать до 90 километров. Максимальная скорость аппарата достигает 400 км/ч, крейсерская – 200 км/ч. Беспилотник запускается с наземной быстроразвертываемой катапульты или же с помощью твердотопливного ракетного разгонного устройства.
О том, что делать, если вы заметили в воздухе беспилотник, объяснил в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.