Беспилотный подъем. В России разрабатываются сотни новых автономных летательных аппаратов

Мы наблюдаем бум в сфере БПЛА, который может вывести Россию в глобальные лидеры рынка беспилотников

Специальная военная операция дала такой же импульс развитию беспилотных систем, как Вторая мировая война – авиации и ракетной технике, утверждает Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий. «Хотя беспилотные летательные аппараты известны более 100 лет, а активно использовались в военных целях с 60-х годов прошлого века, такой интенсивности их работы на всех уровнях, от самого нижнего тактического до стратегического, и в операции такого пространственного размаха история не знала», – отмечает эксперт. Чтобы по итогам СВО Россия стала одним из лидеров мирового рынка БПЛА, нужна, во-первых, успешная история их применения, и такие примеры уже есть – например, барражирующих боеприпасов «Ланцет» производства концерна «Калашников». Во-вторых, следует еще шире пустить в этот сектор частный бизнес – он, как правило, лучше и быстрее реагирует на запросы клиентов, говорит Пухов. Наконец, нужны серьезные инвестиции в создание значительного числа технологий в области электроники, двигателестроения, новых материалов, специальных авиационных средств поражения, программного обеспечения и в других сферах, резюмирует директор Центра анализа стратегий и технологий.

Отрасль БПЛА именно сейчас оформляется на государственном уровне. 31 декабря прошлого года Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2023 г. разработать и утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. Разрабатываемая стратегия должна определить этапы развития серийного производства беспилотных авиасистем и их комплектующих; развитие необходимой инфраструктуры, а также обеспечить стимулирование спроса на беспилотные авиасистемы отечественного производства. Также в стратегии должна быть предусмотрена система подготовки кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем.

Начнем не с нуля

Системная работа по поддержке разработчиков беспилотных технологий ведется в России с середины 2010-х гг. На ранних этапах работа велась в основном при содействии институтов развития. В рамках «Национальной технологической инициативы» (НТИ) с 2016 г. функционирует дорожная карта «Аэронет», сфокусированная на воздушных беспилотных технологиях.

По оценкам экспертов «Аэронета», в 2021 г. в России было произведено около 2500 беспилотников, в 2022 г. – свыше 5000 аппаратов, в основном коптерного типа. На учете Росавиации в настоящее время числится более 70 000 гражданских беспилотников массой до 30 кг, на учет в 2022 г. было поставлено 37 000 аппаратов.

Среди последних отечественных разработок эксперты «Аэронета» выделяют БПЛА с вертикальным взлетом и посадкой, продолжительностью полета до 12 ч и высотой полета до 8000 м. Беспилотник «Бегалет-мираж» разработан компанией «Авиационно-космические разработки «Бегак». Решение будет представлено на рынке уже летом 2023 г.

«Мы создали работающий демонстратор аппарата с взлетным весом 75 кг и высотой полета в 6000–8000 м. Такая разработка сегодня востребована на рынке для решения различных задач. В первую очередь как ретранслятор сигнала связи. Например, во время таких чрезвычайных ситуациях, как наводнения, а также для мониторинга лесных пожаров или газопроводов и других хозяйственных задач», – рассказал генеральный конструктор аппарата, генеральный директор компании-разработчика Александр Бегак. Он отметил, что продолжительность полета аппарата с электродвигателями составляет порядка 2 ч. Как ожидает Бегак, в гибридном варианте – электрический двигатель и бензиновый двигатель внутреннего сгорания – аппарат сможет находиться в воздухе по 10 ч.

«Аппарат имеет неклассическую аэродинамическую схему, способен взлетать с любой неподготовленной для этих целей площадки и, думаю, что даже с палубы корабля. При этом он не является конвертопланом. Более подробно характеристики мы пока не раскрываем. Мы уже совершили несколько полетов, в ближайшее время перейдем к другим испытаниям», – отметил Бегак.

По словам генерального директора компании «Курсир» (производитель беспилотных воздушных судов) Виталия Мунирова, после выхода в серийное производство «Бегалет» будет востребован на российском рынке. «Особенно интересно то, что аппарат вертикального взлета и посадки при таких характеристиках длительности и дальности полета», – добавил Муниров.

Заместитель директора по инновациям ГК «Беспилотные системы» (компания – участник рабочей группы рынка НТИ «Аэронет») Вадим Кузнецов, в свою очередь, отметил, что беспилотные аппараты, способные находиться в воздухе длительное время, порядка 10 ч, уже представлены на российском рынке и успешно используются в различных целях.

«Данная разработка также найдет свое место на рынке и применение, если в ходе испытаний будут подтверждены заявленные параметры. Беспилотник сможет применяться не только в целях ретрансляции связи, но и для решения задач, связанных с мониторингом местности или картографией», – подчеркнул Кузнецов.

Успех «Бегалета» на российском рынке зависит от потенциала экономической целесообразности его применения, считает генеральный директор компании «Оптиплейн» (компания – участник рынка НТИ «Аэронет») Андрей Тимофеев.

«Для каждой аэродинамической схемы на рынке есть место, есть задачи. Конкуренция между ними происходит не столько в плоскости технических параметров, сколько в экономической плоскости, в том, какую добавленную ценность дает каждый тип БАС при решении тех или иных промышленных задач. «Бегалет» выглядит весьма интересной разработкой, с точки зрения применений потенциал выглядит большим, но в итоге, как и для всех, все сведется к конечной экономике для каждого продукта или бизнес-модели», – сказал Тимофеев.

Среди других примечательных разработок специалисты выделяют беспилотный грузовой конвертоплан, представленный к испытаниям в начале 2023 г. компанией «М-Индастриз». Его скорость полета – свыше 100 км/ч. По задумке инженеров беспилотник, способный доставлять до 50 кг грузов и с высотой полета до 4000 м, будет доставлять посылки в местности с плохо развитой дорожной инфраструктурой или на морские объекты.

Нижегородская компания «Клеверкоптер» разработала в этом году беспилотник «Аэромедик мини» с камерой ночного видения для мониторинга трубопроводов и нефтегазопроводов. Аппарат со взлетным весом до 30 кг способен преодолевать до 200 км со скоростью до 100 км/ч.

В апреле этого года инженеры из новосибирской компании «Оптиплейн» разработали уникальный дрон S2M, который совмещает в себе летные свойства как квадрокоптеров, так и беспилотников самолетного типа. Новинка, по словам разработчиков, предназначена для мониторинга местности с высоты, а также для аэрофотосъемки. Устройство может взлетать с грузом или дополнительным оборудованием весом до 1,5 кг. При этом беспилотник обладает запасом хода 70 км.

Марина Найденкова