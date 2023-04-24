Россию обвинили в слежке за атомной подлодкой США

IntraFish: скандинавов напугали новым "шпионским флотом" России

Россия создала шпионский флот из рыболовецких судов для слежки за военными кораблями НАТО и ключевыми подводными объектами европейской инфраструктуры, пишет IntraFish. Однако никаких доказательств западные обвинители привести не смогли.

Согласно расследованию, проведенному общественными вещательными компаниями Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, Россия с помощью рыболовецких судов шпионит за ключевыми объектами европейской инфраструктуры.

Согласно совместному расследованию общественных вещательных компаний Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, Россия якобы реализует программу по слежке за объектами НАТО и ключевой инфраструктурой с рыболовецких судов в Северном море.

Утверждается, что у России есть целый флот якобы рыболовецких траулеров и исследовательских судов, оснащенных средствами контроля за подводной обстановкой для нанесения на карту целей будущих диверсий. Первый из серии репортажей об этом расследовании скандинавы увидели в среду вечером на телеканалах DR, NRK, SVT и Yle. В обзоре утверждается, что за последние 10 лет информацию в водах НАТО тайно собирали как минимум 50 российских кораблей.

Возможные связи с "Норебо"

В числе судов, которые новостные агентства связали с предполагаемой программой слежки, был траулер "Таурус", принадлежащий крупнейшему в России рыбопромышленному холдингу "Норебо". Судно, которое осуществляет вылов в Баренцевом и Норвежском морях и заходит в различные порты северной Норвегии, недавно вызвало подозрение у норвежских властей из-за близкого контакта с подводной лодкой НАТО, утверждается в новостном сообщении.

Гигант принадлежит российскому миллиардеру Виталию Орлову, обладает крупнейшей квотой на вылов рыбы в России и является крупным поставщиком трески, пикши и минтая на мировые рынки, включая Великобританию и Европу. "Норебо" приобрела "Таурус" в ноябре 2021 года вместе с активами мурманской FEST Group.

Несмотря на запрет доступа в порты ЕС и Великобритании, в некоторые норвежские порты российским рыболовным судам по-прежнему заходить разрешается. В начале декабря прошлого года 64-метровый "Таурус" пришвартовался в Тромсе на севере Норвегии и неоднократно откладывал выход, как сообщили телекомпании NRK в местной лоцманской службе.

Однако, когда туда же прибыла американская подводная лодка South Dakota, российское судно внезапно покинуло порт и последовало за ней. Кроме того, за "Таурусом" отмечались "необычные" перемещения, совпадающие с местами всплытия американских подлодок и учений НАТО.

Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили, с которым связался NRK, отрицает причастность траулера к слежке за объектами НАТО и называет подобного рода утверждения очередным проявлением "русофобии". Представитель "Норебо" на соответствующий вопрос IntraFish отметил, что добавить ему нечего. С предполагаемой программой наблюдения Скандинавия связывает также и другие суда. В ноябре 2022 года полиция норвежского Киркенеса обнаружила два судна — "Эстер" и "Лира" — с закрепленными под палубой радиоустройствами.

Согласно расследованию, российские рыболовецкие суда отправлялись с Фарерских островов прямиком в порт, граничащий с Кольским полуостровом на севере России. Кольский полуостров является центром российского военного комплекса в западной Арктике и местом базирования Северного флота, крупнейшего из четырех военно-морских флотов России.

Отставной офицер британской разведки ВМС ознакомился с фотографиями радиоприемника и определил, что он используется для отправки и приема звонков и сообщений посредством азбуки Морзе, сообщает NRK.

Потенциальный саботаж

Глава норвежской полицейской службы безопасности (PST) в Финнмарке Йохан Роалдснес (Johan Roaldsnes) заявил, что эти выводы усилили уже имевшиеся подозрения относительно шпионажа посредством обычных рыболовецких судов. В феврале нидерландская разведка предупредила о возможных подрывах или диверсиях на объектах морской инфраструктуры из-за обнаружения российского судна вблизи кластера ветрогенераторов в Северном море.

Хотя слежка за объектами, связанными с военной тайной, нельзя назвать чем-то необычным, намерение может заключаться в нанесении ущерба системам связи или электроснабжения в случае эскалации конфликта. В отчете NRK говорится, что проводящие данный тип наблюдения суда могут быть связаны с прошлогодним инцидентом к югу от Шпицбергена, когда кто-то перерезал подводный кабель системы передачи данных.

Авторы: Мэтью Уилкокс (Matthew Wilcox), Евгений Вовченко (Evgeny Vovchenko)