Уральская компания "Беспилотные аппараты" разработала первый реактивный FPV-дрон-камикадзе

ЦАМТО, 21 апреля. Уральская компания "Беспилотные аппараты" представила на выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5, передает "РИА Новости".

Ранее о создании в России FPV-дронов-камикадзе самолетного типа с реактивным двигателем не сообщалось.

"Мы сделали БЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться с такой скоростью. Кроме того, БЛА оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, он работает в рамках тепловых сигнатур и в рамках образов. В том числе, в ближайшее время будет использована возможность корректировки инерциальной системы, что позволит полностью избавиться от использования радиоканалов", – рассказали "РИА Новости" на стенде разработчика.

По словам разработчиков, оператору достаточно будет вывести барражирующий боеприпас в район нахождения цели, а бортовая система уже самостоятельно нацелит дрон на конкретный объект поражения.

Беспилотник оснащен турбореактивной силовой установкой, позволяющей преодолевать расстояние до 90 км. Максимальная скорость аппарата достигает 400 км/ч, крейсерская – 200 км/ч. Масса полезной нагрузки – 6 кг. Компоненты и производство, за исключением двигателя, российские. Дрон запускается с наземной быстроразвертываемой катапульты или же при помощи твердотопливного ракетного разгонного устройства.

Как отметил представитель разработчика на выставке, сейчас аппарат проходит испытания. До конца года их планируется завершить и представить уже линейку серийных аппаратов как в разведывательном, так и в ударном исполнении с различной полезной нагрузкой, сообщает агентство.