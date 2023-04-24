В Польше ищут желающих пойти на пушечное мясо. Берут почти всех

NDP: Польша готовится к участию в конфликте на Украине и ищет пушечное мясо

Для создания подразделений в составе Литовско-польско-украинского корпуса Минобороны Польши проводит среди населения масштабную пропагандистскую кампанию, пишет NDP. Желающих служить недостаточно, поэтому военные идут на крайние меры. В армию принимают практически всех.

Якуб Мозьняк

20 апреля в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Визит генерального секретаря НАТО в столицу Украины до последнего момента держался в секрете. Столтенберг заявил, что западные союзники не откажутся от поддержки Украины.

Предоставление государствами НАТО военной помощи Украине станет главной темой во время его встречи с Зеленским. В частности, будут обсуждаться вопросы, касающиеся интенсификации военного сотрудничества Киева с Польшей и Литвой. Речь идет о создании так называемого Литовско-польско-украинского корпуса.

Для создания польских подразделений в составе Международного корпуса Министерство национальной обороны РП уже проводит среди населения масштабную пропагандистскую кампанию. Осуществляется массовая отправка SMS-сообщений и писем на электронную почту с приглашением добровольцев служить в Люблине, где находится штаб этого подразделения.

Желающих участвовать в чужой войне наверняка будет не много. На данный момент рекламная акция вызывает в польском обществе только раздражение и возмущение. Интернет-пользователи об инициативе Минобороны отзываются резко негативно. Известный активист Мариуш Гесек (Mariusz Gesek) отреагировал в соцсетях на сообщение Министерства обороны так:

"Ищут желающих пойти на пушечное мясо. Минобороны рассылает эсэмэсы, вчера после 23 часов жена получила их аж девять штук".

Нужно отметить, что это только начало пропагандистской акции, проводимой ведомством Блащака. В целях увеличения масштабов манипуляций Министерство обороны поощряет участие в информационной акции рекламных агентств, а также местных органов власти и общественных организаций, в том числе профсоюзов.

Многие пользователи пишут о рекламных баннерах, которые можно увидеть на улицах городов, а также о пропагандистских видеороликах в соцсетях, призывающих к добровольному вступлению в ряды Литовско-польско-украинского корпуса.

Желающих служить в польской армии недостаточно, и поэтому Минобороны вынуждено идти на крайние меры. В армию принимаются почти что всех.

"Я знаю солдата, который не видит на один глаз. Еще у одного слуховой аппарат. В настоящее время почти всех, кто откликается на призывы Министерства, принимают на службу в различные армейские формирования", – сказал в беседе с изданием Dziennik Gazetа Prawnа командир взвода, который служит в военной части 3936 в Гдыне. Это связано с тем, что Минобороны ввело так называемый упрощенный порядок отбора кандидатов для поступления на профессиональную военную службу.

Планы создания Международного корпуса являются одним из элементов мобилизационной кампании, проводимой правительством под видом так называемых "учений резервистов". Судя по всему, правительство уготовало полякам гораздо более "героическую" судьбу, чем защита Отечества – поляки, естественно, пойдут умирать за киевский режим. Именно для проведения так называемой миротворческой миссии на Украине и создается Международный корпус в Люблине.

Сколько поляков погибнет на чужой войне, и нужно ли им такое будущее, какое готовит своему народу польское правительство?