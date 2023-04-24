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РИА Новости

В России создали новое ружье для подавления беспилотников

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Противодроновое ружье ПАРС-С "Степашка"
Противодроновое ружье ПАРС-С "Степашка".
Источник изображения: © РИА Новости

Компания "Локмас": в России создали новое антидроновое ружье ПАРС-С "Степашка"

МОСКВА, 21 апреля/ Радио Sputnik. В России создано новое противодроновое ружье ПАРС-С "Степашка", способное эффективно подавлять распространенные в зоне спецоперации модели БПЛА, сообщил представитель компании "Локационная мастерская" ("Локмас") из Зеленограда.

"Самая современная наша разработка запущена в серийное производство два месяца назад. Это антидроновое ружье ПАРС-С, подавляющее все действующие в СВО "пользовательские" (двойного назначения) беспилотники: Mavic, FPV, Autel и другие распространенные", – цитирует РИА Новости представителя "Локмаса".

Уточняется, что устройство, представленное на второй выставке "Экипировка" в Москве, может применяться как на штативе, так и в мобильном варианте, обладает дальностью подавления до 1,5 километра, весит 9,6 килограмма, а его заряда хватает на два часа работы.

По словам собеседника агентства, "Степашка" уже тестируется как на полигонах, так и в зоне СВО.

Он добавил, что с начала спецоперации объем производства противодроновых ружей на "Локмасе" вырос в разы и сегодня исчисляется сотнями экземпляров ежемесячно.

Ранее радио Sputnik рассказало о борьбе с украинскими дронами в Артемовске.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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