Войти
Интерфакс-АВН

Подтверждена совместимость российской "операционки" спецназначения Astra Linux и аналитической платформы Luxms BI

339
0
0
ОС Astra Linux
ОС Astra Linux.
Источник изображения: D-Russia.ru

Это позволяет заместить зарубежные аналоги

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Группа компаний (ГК) "Астра и компания "ЯСП" завершили испытания совместимости отечественной операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7 и платформы для бизнес-аналитики данных Luxms BI версии 8, сообщает пресс-служба ГК.

"В ходе проведенных исследований специалисты убедились, что продукт корректно работает под управлением защищённой операционной системы, и пользователям в полном объёме доступен функционал компонентов технологического стека, что подтверждено соответствующим сертификатом", - сказано в сообщении, распространенном в пятницу.

По информации пресс-службы, программный стек способен успешно заместить аналогичные зарубежные технологии и подходит для инфраструктур, обрабатывающих различную конфиденциальную информацию.

Сообщается, что решение включено в реестр Минцифры и может применяться для ИТ-импортозамещения.

"Совместимость Astra Linux Special Edition" и Luxms BI даст специалистам, пользователям, работающим в сфере бизнес-аналитики, возможность безопасно оперировать важной и конфиденциальной информацией, и таким образом они смогут повысить эффективность своей деятельности", - сказал директор по инновациям ГК Luxms Алексей Медников, которого цитирует пресс-служба.

"ЯСП" входит в группу компаний Luxms.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
Похожие новости
14.03.2016
Обновление Ту-214ОН встревожило армию США
20.02.2014
Россия тратит на космос больше, чем США
13.07.2012
Генконструктор ГЛОНАСС стал невыездным на пять лет
18.08.2011
Кому на руку проблемы РСК «МиГ» и СНТК им. Н.Д. Кузнецова?
15.06.2010
Инициатива лицензирования технологий ЕАДС расширяет границы деятельности консорциума
06.05.2008
Российский бизнес начал инвестировать средства в развитие электроники
10.05.2007
"Русский Страховой Центр" создал и реализует программу по страхованию интеллектуальной собственности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:02
  • 48384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.04 13:44
  • 237
Космонавтика Илона Маска
  • 24.04 13:10
  • 1
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 24.04 02:40
  • 1
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 23.04 00:15
  • 13
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 22.04 22:49
  • 53
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.04 12:27
  • 0
Американские военные игры приведут Европу к банкротству
  • 22.04 05:24
  • 3
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 21.04 19:03
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота
  • 21.04 17:14
  • 0
Почему Варшава обвиняет Минск в жестокости, но не вспоминает о своём концлагере «Береза-Картузская»
  • 21.04 12:41
  • 0
Карта поляка — инструмент Варшавы для дестабилизации ситуации в Беларуси
  • 21.04 10:01
  • 1
Российский производитель майонеза займется выпуском дронов по полному циклу
  • 21.04 09:59
  • 3
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"