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РИА Новости

Биография Владимира Воробьева

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Начальник штаба Северного флота РФ контр-адмирал Владимир Воробьев
Начальник штаба Северного флота РФ контр-адмирал Владимир Воробьев.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Вице-адмирал Владимир Михайлович Воробьев родился 6 января 1969 года.

Является потомственным военным моряком.

В 1990 году он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, в 1996 году – Высшие специальные офицерские классы ВМФ, в 2003 году – Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова. В последующие годы окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

После окончания военно-морского училища был направлен на Северный флот. На атомных подводных лодках прошел путь от инженера группы штурманской боевой части до командира экипажа, а в дальнейшем – командира соединения.

Был начальником штаба и командиром Беломорской военно-морской базы, начальником управления боевой подготовки флота. Затем занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего Балтийским флотом.

С апреля по ноябрь 2021 года был начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом.

Затем занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

В феврале 2023 года указом президента России Владимиру Воробьеву было присвоено звание вице-адмирала.

21 апреля 2023 года стало известно, что вице-адмирала Владимира Воробьева назначили командующим Балтийским флотом.

Владимир Воробьев награжден орденом "За военные заслуги", а также рядом государственных и ведомственных медалей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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