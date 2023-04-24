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РИА Новости

В России представили "костюм-невидимку" для снайперов "Богомол-Z"

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Военнослужащий подразделения ВДВ в зоне СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

В России представили невидимый для тепловизоров снайперский костюм "Богомол-Z"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Невидимый для тепловизоров снайперский костюм "Богомол-Z", в отдельных аспектах превосходящий зарубежные аналоги, представили в Москве на II специализированной выставке "Экипировка", рассказал РИА Новости в пятницу представитель компании-производителя "Альфа К" Виктор Константинопольский.

"На данной выставке мы представили новейшую технологию - металлизация ткани, которая позволяет создать "костюм-невидимку", мы его назвали "Богомол-Z". Он впервые представляется в этом году, и его особенность - работа в ИК-диапазоне, защищающая от тепловизора", - сказал собеседник агентства. По его словам, благодаря костюму можно защитить не только бойца, но и технику. Более того, он работает в ИК-ремиссии (снижает тепловую заметность) в сумеречное и темное время суток. Еще одна особенность новинки заключается в ее легкости - вес от 1 до 3 килограммов, а также "почти полном отсутствии шуршания ткани". В основном, по словам представителя компании, данной костюм предназначен для снайперов.

"Это новейшая разработка, мы продолжаем совершенствовать наш костюм, но уже сейчас его тестирует министерство обороны России, бойцы в зоне СВО. По оценкам специалистов, на сегодняшний день он не уступает, а где-то превосходит иностранные аналоги", - добавил представитель компании.

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Россия
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